Росіяни викрали багатодітну матір на Херсонщині
Джерело:Кримськотатарський ресурсний центр
Російські війська перебувають на Херсонщині вже другий місяць. Тепер окупанти без причин викрадають навіть багатодітних матерів.
Так, у Новоолексіївці, що біля Генічеська, російські військові вдерлися у будинок, щоб нібито "обшукати". Вони затримали багатодітну матір Венеру Єременко.
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Жінку відвезли у невідомому напрямку. Шестеро дітей залишили вдома самих. Четверо із них – неповнолітні.
Дітям російські окупанти сказали, що мама повернеться за годину. Однак відучора, 6 квітня, про неї більше нічого не було чутно. Жінку досі десь утримують загарбники.
Кого окупанти взяли у полон
Раніше було відомо про викрадення міських та селищних голів, депутатів. У полоні окупантів наразі перебувають:
- Голопристанський міський голова Олександр Бабич;
- Таврійський міський голова Микола Різак;
- секретар Новокаховської міської ради Дмитро Васильєв;
- староста Старої Збур'ївки Віктор Маруняк;
- голова Милівської територіальної громади Олег Яхнієнко;
- староста села Осокорівка Сергій Кунець;
- депутат Дніпровської райради Дмитро Афанасьєв.
- депутат облради Валерій Салтиков.
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