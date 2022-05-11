Про теперішню ситуацію в Попасній та причину відмов мешканців виїжджати з міста до 8 травня розповів голова Попаснянської військової адміністрації Микола Ханатов у інтерв'ю виданню НВ. Зазначається, що росіяни проводять "зачистку" міста.

Читайте також: ЗСУ відійшли від Попасної, – Гайдай про ситуацію на фронті

Скільки людей залишились у Попасній?

За словами Ханатова, до окупації з міста було евакуйовано всіх бажаючих. Приблизно 1,5 тисячі мешканців забажали залишитись в Попасній. Глава Попаснянської ВА зазначив, що можливість виїхати з міста в безпечні регіони була у всіх. Наразі відомо, що окупанти примусово вивозять мешканців Попасною в місто Первомайськ, йдеться навіть про складання списків.

Ми пропонували це демократичним шляхом вирішити, ми надавали людям можливість (виїхати – 24 канал), а росіяни вже не церемоняться, вони під дулом автомата всіх людей примусово вивозять до Первомайська,

– наголосив Микола Ханатов.

"Зачистка" міста

Хатанов розповів, що росіяни називають "зачисткою" примусову депортацію мешканців Попасної в окупований Первомайськ.

"Вони всіх людей вивозять у місто Первомайськ, заходять до кожного приміщення, до кожної квартири, у кожен підвал, вони не залишають жодного місця, у якому би не побували", – зазначив він.

Яка причина депортації людей з Попасної?

Представники військової адміністрації Попасної повідомляють, що бачать відеосюжети, де росіяни знімають певних жителів і говорять про те, що в Попасній їм було погано. Навіть підкреслюють той факт, що мешканців обстрілювали Збройні Сили України, а влада не давала жодної допомоги.

Мені здається, що це потрібно тільки для пропаганди, але це моя особиста думка, може, у них є якась інша мета, може, вони хочуть щось добре людям зробити,

– додав Хатанов.

За його словами, за останні два місяці загарбники просто вбивали російськомовних людей у Попасній. Зокрема, військовослужбовці російської армії руйнували всю інфраструктуру, дитячі садочки, палаци культури, лікарні Попасної. Місто повністю зруйноване ворогом.

Чому місцеві жителі відмовлялися виїжджати з Попасної?

Очільник військової адміністрації зазначив, що частина людей не могла евакуювати своїх рідних, оскільки ті віком від 85 до 90 років. Багато з них – маломобільні або взагалі люди, які не можуть рухатися, тому з ними змушені залишалися родичі.

Інші мешканці були впевнені, що перемога безпосередньо в Попасній буде на боці Збройних Сил України. За словами Хатанова, жителі не могли повірити, що загарбники зможуть окупувати місто.

Це головні причини, чому люди залишилися. Людям було страшно вийти з підвалу. Просто страшно вийти з підвалу. Були постійні обстріли. Вони не могли себе перебороти, щоби вийти з підвалу, сісти в автобус і поїхати,

– резюмував він.

Загальна кількість людей, яких вдалось евакуювати з міста

На початку бойових дій у Попасній було менше, ніж 20 тисяч осіб. Влада евакуювала понад 4 тисячі мешканців. Переміщення людей відбулося за допомогою шкільних автобусів, автівок. Багато зусиль доклали волонтери, натомість ВА забезпечувала їх пальним та траспортом.

За даними військової адміністрації, станом на 8 травня у Попасній залишилось 1,5 тисячі жителів.

"Інші люди виїжджали, виходили самостійно, зі своїми друзями, своїм транспортом, цифри я вам назвав", – підсумував Микола Ханатов.

Яка ситуація у Луганській області: коротко

Загарбники не полишають спроб захопити Лиман і Сєвєродонецьк, а також наступають на Рубіжне. Для цього вони використовують підрозділи ствольної, а також реактивної артилерії.

За добу 9 травня, російські війська масовано обстрілювали всі можливі маршрути виїзду з території Луганщини. У Сєвєродонецьку ворожий снаряд поцілив в будівлю місцевого осередку поліції.

Українські воїни добряче попсували плани росіянам на Луганщині. Техніку росіян, яку перекинули в цей район, знищили на понтонних переправах.

Протягом 8 травня російські війська обстріляли Луганщину 24 рази. Внаслідок цього у Сєвєродонецьку загинула жінка, у Білогорівці – 2 волонтерів із Закарпаття. Також є постраждалі, серед яких – діти.

Сергій Гайдай розповів, що від обстрілів у Шипіловому в підвалі ховалися 11 людей. На жаль, вони перестали виходити на зв'язок. Проте голова Луганської ОДА запевняє, що люди можуть залишитись живими.

Попри те, що ворог переважає кількісно, наші бійці роблять усе можливе для того, щоб мінімізувати їхні атаки. Під Кремінною українським військовим вдалося знищити переправу ворога.

Вас це може зацікавити – Україна запропонувала Росії обмін щодо захисників "Азовсталі": дивіться відео