Росіяни вкотре обстріляли Харків і вбили трьох людей, ще четверо поранені

Під атаку російських загарбників 13 квітня потрапив Немишлянський район Харкова. Окупанти також пошкодили будинок та автомобіль.

Про це розповів речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко. Він зазначив, що через атаку загинула 65-річна жінка та двоє чоловіків 20 та 30 років.

До теми Через обстріли Барвінкового на Харківщині загинули 3 людей: серед них підліток

Наймолодшому з чотирьох поранених 17 років, а найстаршому – 75.

Обстріли Харкова

Харків інтенсивно обстрілюють з перших днів війни. Лише за 12 квітня місто атакували 53 рази з артилерії та реактивних систем залпового вогню. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов сказав, що постраждали 22 людини, серед них троє дітей.

Крім цього, не обійшлось й без жертв. За добу загинули 7 мешканців.

Зверніть увагу – окупанти збільшують кількість техніки: дивіться відео