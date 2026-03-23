Про протистояння України та Росії в галузі розробки дронів в телеефірі повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Чи реальною є загроза?

Військовий повідомив, що загроза від морських БпЛА існує, але в ЗСУ готуються до неї. Він каже, що наразі масштабування загрози не відбувається, бо в сьогоднішній війні технології та тактика їх застосування змінюються дуже швидко і зброя, що була ефективна вчора не є такою сьогодні. Суттєвих успіхів цій сфері росіяни не мають.

Чи були застосування цих дронів?

Дмитро Плетенчук підтвердив, що Росія неодноразово залучала свої безпілотні катери, проте ні в яке порівняння з тим, як ними користуються українські військові це не йде. На запитання про цілі російських атак він сказав, що ворог і так атакує цивільні судна та порти дронами.

Тут не стоїть питання, які цілі переслідують, тут стоїть питання чи ці засоби вони зможуть якимось чином адаптувати до війни на морі.

Він додав, що українська армія розробляє “передові” засоби протидії таким загрозам.

Зверніть увагу! Авіаексперт Костянтин Криволап в інтерв'ю 24 Каналу розповів, що на ринку озброєнь складається така ситуація, коли треба витратити достатньо велику кількість грошей, а питання ефективності значно менше. Тобто співвідношення "ціна-ефективність" у провідних країнах не таке високе. Водночас те, що пропонує Україна, – це рішення, які пов'язані з високою ефективністю і низькою ціною, тому це буде значно привабливіше.

Що відомо про розвиток дронів?