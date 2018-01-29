Росіяни бігають по Вашингтону і пропонують гроші, щоб їх не включали до списку санкцій, – Пономарьов

Заявивши, що публікація в США "кремлівської доповіді" – це спроба вплинути на вибори в Росії, речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков спробував знайти пояснення антиросійським санкціям.

Про це сказав екс-депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов в коментарі виданню "ГОРДОН".

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"Російській владі потрібно знайти якесь комфортне пояснення санкцій - війна і Крим не підходять. Зараз пройдуть Олімпіада і вибори, вони придумають нову історію", – сказав Пономарьов.

Він додав, що американські санкції справді болюче б’ють про російських бізнесменах – зараз багато хто пропонує хабарі, щоб їх не додавали до списку санкцій.

"По Вашингтону зараз купа народу з Росії бігає і пропонує гроші, щоб їх не включали до списку санкцій. Однак їх проблема в тому, що в США немає конкретної структури, яка відповідає за те, потраплять вони під санкції чи ні. Американці, звичайно, гроші можуть взяти, але нічого при цьому не гарантуючи ", – зазначив Пономарьов .