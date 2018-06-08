Росіяни ходять строєм, а українці строєм ходити не люблять, – Мухарський

Шоумен та письменник Антін Мухарський пише автобіографічний роман "Ай ем нот раша". Основна мета якого – розібратись, чим українці відрізняються від росіян, у чому наша самість і сутність.

Про це митець розповів в інтерв'ю 24 каналу: Антін Мухарський: Сокиру війни відкопано, і я не збираюсь її заривати.

Основна відмінність у тому, що росіяни ходять строєм, а українці строєм ходити не люблять. Ми крайні індивідуалісти, анархісти по суті своїй, хоч для держави це інколи погано. На жаль, ще не навчились будувати державу. Тільки вчимося, і це нормально. А Росія – "мортальне царство", де люди звикли жити міфами минулого замість того, щоб будувати сьогодення і зазирати в майбуття,

– говорить Мухарський.

Над романом письменник працює по 6-7 годин кожного дня. Він описує подорож до Едінбурга у 1996 році, але основна концепція – пошук в собі українця. Видати книгу планує у вересні цього року.

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