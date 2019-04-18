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      Росіяни кажуть "нас там нема" і з'являються на топ-посадах: все про так звані суди "Л/ДНР"

      Честь і НЕчесть 92 Читать новость на русском

      На непідконтрольних територіях утворилося чимало псевдодержавних інститутів, наприклад, судів. Вони судять громадян України і, зокрема, українських військових в полоні. Про нещодавнє дослідження цих проблем, які провела група юристів, у програмі "Честь і НЕчесть" з Олексою Шалайським та Галиною Чижик розповів заступник голови правління Центру політико-правових реформ Роман Куйбіда.

      Чому важливе дослідження так званих "судів" на окупованих територіях

      – Ми віримо, що ці території повернуться і Україна відновить суверенітет. А для цього потрібно розуміти, як працює "правосуддя" на цих територіях. В минулому році ми завершили дворічне дослідження про те, як Україна реагувала на російську агресію на Сході, як саме вона забезпечувала доступ до правосуддя, зокрема, і тих людей, які опинилася на окупованій території. 

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      – Ми зрозуміли, що це дослідження буде неповним, якщо не розбіратися: а що ж коїться там. Зрозуміло, що воно не настільки глибоке, і не багато наукових методів ми змогли застосувати. Тому що ми не можемо виїхати на ту територію і дослідити на місці, опитати велику кількість людей тощо. 

      куйбіда
      Заступник голови правління Центру політико-правових реформ Роман Куйбіда

      – Але все-таки певні результати ми отримали. Це вихідні дані для того, щоб в подальшому конструювати юридичні механізми, які дозволили б відносно швидко і безболісно відновити правосуддя у випадку реінтеграції. Ми повинні мати цей сценраій до того, як це відбудеться. Інакше – люди можуть постраждати.

      – Справа в тому, що в так так званих кримінальних справах велика кількість людей "засуджена" цими паралельними структурами. Під кутом зору українського законодавства всі вони ув'язнені незаконно. Потрібно буде вирішувати питання і доволі швидко, що з ними робити. Якщо їх всіх без перегляду просто випустити, то люди побачать: попередня влада так званих "Л/ДНР" засудила за зґвалтування чи ще якийсь злочин, а ось ця випустила. Щоб не було цього відчуття несправедливості, потрібно знайти юридичні механізми, яким чином забезпечити якісний і відносно швидки перегляд цих справ. 

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      – Насправді, виникатиме дуже багато юридичних проблем. Наприклад, що робити з "доказовою базою", яка зібрана тими органами. Під кутом зору українського законодавства, зрозуміло, що вона є недопустимою. 

      Структура так званої "судовой системи" схожа на російську і радянську

      – Спочатку у 2014 році у них йшлося про створення військових судів (фактично, військово-польових судів або таких надзвичайних). Перші акти, які там з'являлися, стосувалися запровадження саме таких судів. Про їх функціонування практично нічого не відомо. Принаймні, з відкритих джерел.

      Власне, ті страти, які там відбувалися, були позасудовими. І під кутом зору навіть міжнародних спостерігачів, які там були, це все нелегітимні структури. 

      – В подальшому так звані "Л/ДНР" перейшли до налагодження своїх "судових систем", які схожі на російські. В чому ця схожість. В тому, що є загальні суди, арбітражні, військові. Немає адміністративих судів, як у нас, наприклад. Попри те, що в основному продовжувало застосовуватися українське законодавство, нові акти, які створювалися і запроваджувалися в тому числі і для так званого "правосуддя", дуже сильно нагадували російські, багато в чому навіть і радянські. 

      – До прикладу, їх так званий "кримінальний кодекс" передбачає смертну кару. Поки що немає інформації, щоб ці "судові системи" застосовували цю смертну кару. 

      так звана судова система
      Так звана "судова система" "ДНР"

      Так звана
      Так звана "судова система" "ЛНР"​

      Судді: росіяни кажуть "нас там нема", але з'являються на головних посадах

      – Набирали нових (суддів – 24 канал). Призначали наказами глав так званих "республік". Якщо взяти "ДНР", то спочатку було призначено керівника "верховного суду". Це колишній слідчий із слідчого комітету РФ. Власне, він займався створенням судової системи в "ДНР". З його інтерв'ю видно, головний критерій, який вони використовували – це благонадійність. Тобто присяга на відданість самопроголошеній "республіці". В той час,як професійні якості були на задньому плані. Головне – бажання служити новій "владі". 

      суддя /
      Суддя так званого "верховного суду" "ДНР"

      Про українських суддів в так званих судах "Л/ДНР" – дивіться у відео програми.

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      Джерело: 24 канал
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