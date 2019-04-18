Росіяни кажуть "нас там нема" і з'являються на топ-посадах: все про так звані суди "Л/ДНР"

На непідконтрольних територіях утворилося чимало псевдодержавних інститутів, наприклад, судів. Вони судять громадян України і, зокрема, українських військових в полоні. Про нещодавнє дослідження цих проблем, які провела група юристів, у програмі "Честь і НЕчесть" з Олексою Шалайським та Галиною Чижик розповів заступник голови правління Центру політико-правових реформ Роман Куйбіда.

Чому важливе дослідження так званих "судів" на окупованих територіях

– Ми віримо, що ці території повернуться і Україна відновить суверенітет. А для цього потрібно розуміти, як працює "правосуддя" на цих територіях. В минулому році ми завершили дворічне дослідження про те, як Україна реагувала на російську агресію на Сході, як саме вона забезпечувала доступ до правосуддя, зокрема, і тих людей, які опинилася на окупованій території.

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– Ми зрозуміли, що це дослідження буде неповним, якщо не розбіратися: а що ж коїться там. Зрозуміло, що воно не настільки глибоке, і не багато наукових методів ми змогли застосувати. Тому що ми не можемо виїхати на ту територію і дослідити на місці, опитати велику кількість людей тощо.



Заступник голови правління Центру політико-правових реформ Роман Куйбіда

– Але все-таки певні результати ми отримали. Це вихідні дані для того, щоб в подальшому конструювати юридичні механізми, які дозволили б відносно швидко і безболісно відновити правосуддя у випадку реінтеграції. Ми повинні мати цей сценраій до того, як це відбудеться. Інакше – люди можуть постраждати.

– Справа в тому, що в так так званих кримінальних справах велика кількість людей "засуджена" цими паралельними структурами. Під кутом зору українського законодавства всі вони ув'язнені незаконно. Потрібно буде вирішувати питання і доволі швидко, що з ними робити. Якщо їх всіх без перегляду просто випустити, то люди побачать: попередня влада так званих "Л/ДНР" засудила за зґвалтування чи ще якийсь злочин, а ось ця випустила. Щоб не було цього відчуття несправедливості, потрібно знайти юридичні механізми, яким чином забезпечити якісний і відносно швидки перегляд цих справ.

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– Насправді, виникатиме дуже багато юридичних проблем. Наприклад, що робити з "доказовою базою", яка зібрана тими органами. Під кутом зору українського законодавства, зрозуміло, що вона є недопустимою.

Структура так званої "судовой системи" схожа на російську і радянську

– Спочатку у 2014 році у них йшлося про створення військових судів (фактично, військово-польових судів або таких надзвичайних). Перші акти, які там з'являлися, стосувалися запровадження саме таких судів. Про їх функціонування практично нічого не відомо. Принаймні, з відкритих джерел.

Власне, ті страти, які там відбувалися, були позасудовими. І під кутом зору навіть міжнародних спостерігачів, які там були, це все нелегітимні структури.

– В подальшому так звані "Л/ДНР" перейшли до налагодження своїх "судових систем", які схожі на російські. В чому ця схожість. В тому, що є загальні суди, арбітражні, військові. Немає адміністративих судів, як у нас, наприклад. Попри те, що в основному продовжувало застосовуватися українське законодавство, нові акти, які створювалися і запроваджувалися в тому числі і для так званого "правосуддя", дуже сильно нагадували російські, багато в чому навіть і радянські.

– До прикладу, їх так званий "кримінальний кодекс" передбачає смертну кару. Поки що немає інформації, щоб ці "судові системи" застосовували цю смертну кару.



Так звана "судова система" "ДНР"



Так звана "судова система" "ЛНР"​

Судді: росіяни кажуть "нас там нема", але з'являються на головних посадах

– Набирали нових (суддів – 24 канал). Призначали наказами глав так званих "республік". Якщо взяти "ДНР", то спочатку було призначено керівника "верховного суду". Це колишній слідчий із слідчого комітету РФ. Власне, він займався створенням судової системи в "ДНР". З його інтерв'ю видно, головний критерій, який вони використовували – це благонадійність. Тобто присяга на відданість самопроголошеній "республіці". В той час,як професійні якості були на задньому плані. Головне – бажання служити новій "владі".

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Суддя так званого "верховного суду" "ДНР"

Про українських суддів в так званих судах "Л/ДНР" – дивіться у відео програми.