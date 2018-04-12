Росіяни можуть починати ховатися, – експерт про потенційний авіаудар США по Сирії

Наразі весь світ завмер в очікуванні того, яку ж відповідь дадуть США, Франція та Британія на хімічну атаку, здійснену сирійським режимом на місто Дума.

Так, посол Росії в Лівані Олександр Засипкін заявив, що Кремль завдасть удару у відповідь по будь-кому, хто випустить ракети по Сирії, і попередив, що майданчики, з яких будуть проводитися запуски, стануть мішенню для ударів, повідомляє Politiken.

Читайте також: Ми готові, – глава Пентагону про військовий сценарій у Сирії

Однак, на думку Флемінга Сплідсбуеля, старшого наукового співробітника Данського інституту міжнародних відносин, малоймовірно, що РФ таки здійснить подібні погрози на адресу міжнародної спільноти.



"Ось я здивуюся, якщо росіяни й справді вдарять по американському військовому кораблю в Середземному морі, випусти той ракети проти Сирії", – коментує експерт по Росії, і додає, що заяви РФ – це всього лише "брязкання зброєю".

Я розглядаю слова російського як свого роду наступальний захист своїх союзників. Росіяни захищають свої інтереси. (...) Думаю, американці в найближчий час зроблять те, що збиралися (завдадуть авіаудару по Сирії – "24"), тож росіяни можуть починати ховатися по своїм сховищам,

– припустив Сплідсбуель.

Видання зауважує, що у Раді безпеки ООН Росія наклала вето на пропозицію США розслідувати, що ж насправді сталося в сирійській Думі. Однак Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) засудила атаку, повідомивши, що загалом було госпіталізовано близько 500 осіб із симптомами хімічного отруєння. Крім того, постраждали дві лікарні.

Читайте також: Тереза Мей готує Британію до спільного наступу в Сирії

"ВООЗ нагадує учасникам конфлікту, що вони зобов'язані відмовитися від будь-яких нападів на лікарні та медичний персонал. Будь-яке застосування хімічних озброєнь заборонено міжнародним правом", – підкреслює організація.

Нагадаємо, 8 квітня щонайменше 70 людей померли через хімічну атаку у Сирії. Волонтерська рятувальна організація "Білі каски" розмістила у Twitter фото і відео із загиблими.



У середу, 11 квітня, президент США Дональд Трамп закликав Росію готуватися, адже, за потреби, ракети будуть введені у дію. І ще зазначив, що Росія не має бути партнером того, хто вбиває своїх людей і насолоджується цим.