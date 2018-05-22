10:11
22 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
22°C 9°C
  • середа
    25°C 12°C
  • четвер
    25°C 14°C
  • п'ятниця
    23°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ ЗНО КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Сирійський туризм. Путінський гаманець Абрамович
Вєсті Кремля
00:10, сьогодні
Вєсті.UA. Оголена Тимошенко. Радикальна хвороба
Вєсті.UA
20:16, 21 травня
Одеські
ЦРУ
09:00, 18 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. До бабці на село
Згадати все
14:34, 19 травня
Телеканал новин 24 Новини Смартфони
ОЛЕГ СЕНЦОВ ЗНО КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

Росіяни намалювали Кримський міст з діамантів на iPhone X: фото

1032 Читать новость на русском
Росіяни намалювали Кримський міст з діамантів на iPhone X
Росіяни намалювали Кримський міст з діамантів на iPhone X / actualnews.org

Російська компанія Caviar, яка спеціалізується на виготовленні люксових смартфонів, зробила iPhone X із Кримським мостом. Ця нова колекція має назву "Надбання".

Про це пише grifonsoft.ru.

При цьому Крим та Кубань вилиті із золота, а сам Кримський міст зроблений із 10 діамантів. За такий «патріотичний» смартфон росіянам доведеться заплатити 274 тисяч рублів (68,2 тисяч гривень).

Читайте також: До Великодня випустять лімітовану православну та католицьку версії iPhone X

Ще одна модель в колекції має корпус з композитного малахіту зі вставки з позолоти. Її можна купити за 244 тисячі рублів (61 тисяча гривень). Третя оздоблена з мореного дуба з позолоченими елементами. Її вартість становить 247 тисяч рублів (61,7 тисяч гривень).

iPhone X із Кримським мостом

iPhone X із Кримським мостом

Теги: Техно Новини Росії Кримський міст iPhone Смартфони
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
У Луганчан нет ни времени, ни денег, ни сил на цирк и другие увеселения
сьогодні, 08:41 У Луганчан нет ни времени, ни денег, ни сил на цирк и другие увеселения
Ольга Черненко 511
У Борисполі загинули шестеро людей від отруєння сурогатним алкоголем
сьогодні, 08:42 У Борисполі загинули шестеро людей від отруєння сурогатним алкоголем
566
Комфорт, як у лімузина: тест-драйв Citroen C4 Cactus від Авто 24
21 травня, 12:30 Комфорт, як у лімузина: тест-драйв Citroen C4 Cactus від Авто 24
18
Стратити не можна помилувати: що робити із полоненими бойовиками?
21 травня, 22:00 Стратити не можна помилувати: що робити із полоненими бойовиками?
Олексій Чибісов 1594
Тіло в роздріб: за скільки українці продають свої органи
21 травня, 19:32 Тіло в роздріб: за скільки українці продають свої органи
Вікторія Кутьїна 1592
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук