Росіяни намалювали Кримський міст з діамантів на iPhone X: фото

Російська компанія Caviar, яка спеціалізується на виготовленні люксових смартфонів, зробила iPhone X із Кримським мостом. Ця нова колекція має назву "Надбання".

Про це пише grifonsoft.ru.

При цьому Крим та Кубань вилиті із золота, а сам Кримський міст зроблений із 10 діамантів. За такий «патріотичний» смартфон росіянам доведеться заплатити 274 тисяч рублів (68,2 тисяч гривень).

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Ще одна модель в колекції має корпус з композитного малахіту зі вставки з позолоти. Її можна купити за 244 тисячі рублів (61 тисяча гривень). Третя оздоблена з мореного дуба з позолоченими елементами. Її вартість становить 247 тисяч рублів (61,7 тисяч гривень).

iPhone X із Кримським мостом