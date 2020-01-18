Росіяни наплювали на санкції та закон і таємно привезли на виставку в ЄС 280 кілограмів свинини

За наказом Офісу ветеринарної медицини виставковий майданчик Росії на Всесвітній продовольчій і аграрній виставці "Зелений тиждень" 17 січня закрили. На такий крок довелося піти, бо німці виявили, що росіяни незаконно завезли на виставку свинину.

Щоправда, закрили російський стенд лише на 2 години. Про це розповіли на сайті виставки.

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У повідомленні організаторів виставки мовиться, що "під час звичайної перевірки виявили незаконно ввезену з Росії свинину – приблизно 20 ковбас".

Річ у тому, що ввезення свинини з Росії в Євросоюз заборонено (це один зі складників міжнародних санкцій).

Але, оскільки ризику для відвідувачів виставки не було, фахівці німецького Офісу ветеринарної медицини закрили російський стенд лише на дві години.

За цей час вони встигли уважно оглянути продукцію, яку виставили росіяни, та вилучити приблизно 280 кілограмів товарів, які до Німеччини ввезли нелегально – на них не було митних документів.

Що відомо про міжнародну виставку "Зелений тиждень"?"Зелений тиждень" (Gruenewoche) – це найбільший європейський сільськогосподарський ярмарок. Щорічно у Берліні його відвідують понад сто тисяч людей.



Росія, до слова, неодноразово скасовувала свою участь у виставці через санкції. Та от у 2020 році чомусь вирішила взяти участь у дивний спосіб – порушивши законодавство ЄС.



Так виглядає "Зелений тиждень" у Берліні / Ілюстративне фото

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