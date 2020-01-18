06:47
18 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК АЛЬОНА БАБАК АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Дружина Мішустіна – мільйонер. Російське ТБ під загрозою
      Вєсті Кремля
      21:39, 17 січня
      Вєсті.UA: Аваков топить Гончарука. "Полуничка" для Киви
      Вєсті.UA
      19:42, 17 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Курйозні новини
      ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК АЛЬОНА БАБАК АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ

      Росіяни наплювали на санкції та закон і таємно привезли на виставку в ЄС 280 кілограмів свинини

      794 Читать новость на русском
      Російська ковбаса – небажане у Берліні явище / Ілюстративне фото

      За наказом Офісу ветеринарної медицини виставковий майданчик Росії на Всесвітній продовольчій і аграрній виставці "Зелений тиждень" 17 січня закрили. На такий крок довелося піти, бо німці виявили, що росіяни незаконно завезли на виставку свинину.

      Щоправда, закрили російський стенд лише на 2 години. Про це розповіли на сайті виставки. 

      До теми: Чергове дно у Росії: діти катаються на іграшкових танках у парку розваг – відео

      У повідомленні організаторів виставки мовиться, що "під час звичайної перевірки виявили незаконно ввезену з Росії свинину – приблизно 20 ковбас".

      • Річ у тому, що ввезення свинини з Росії в Євросоюз заборонено (це один зі складників міжнародних санкцій). 

      Але, оскільки ризику для відвідувачів виставки не було, фахівці німецького Офісу ветеринарної медицини закрили російський стенд лише на дві години. 

      За цей час вони встигли уважно оглянути продукцію, яку виставили росіяни, та вилучити приблизно 280 кілограмів товарів, які до Німеччини ввезли нелегально – на них не було митних документів. 

      Що відомо про міжнародну виставку "Зелений тиждень"?"Зелений тиждень" (Gruenewoche) – це найбільший європейський сільськогосподарський ярмарок. Щорічно у Берліні його відвідують понад сто тисяч людей.

      Росія, до слова, неодноразово скасовувала свою участь у виставці через санкції. Та от у 2020 році чомусь вирішила взяти участь у дивний спосіб – порушивши законодавство ЄС. 

      Виставка
      Так виглядає "Зелений тиждень" у Берліні / Ілюстративне фото

      Ще цікавинка: Привчають з дитинства: у Росії дітям подарували цукерки з фото Путіна і начинкою з горілки

      Ветеран війни та волонтерка влаштували незвичне весілля: зворушливі фото, відео
      17 січня
      596
      Автор: Северин Трач
      Теги: Курйозні новини Євросоюз Санкції Новини Росії
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 06:19 Де в Україні найдешевші новобудови: інфографіка
      Анна Запотоцька 2178
      сьогодні , 00:30 Сможет ли шаман одолеть суеверного узурпатора Путина
      Іван Яковина 643
      17 січня , 14:00 Перша допомога при укусах комах
      353
      17 січня , 16:11 Папір та чорнила для принтерів – найважливіші параметри для вибору
      6477
      17 січня , 22:20 Головні новини 17 січня: відхилена відставка Гончарука та покарання за фейки
      Ірина Вихрущ 1490
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук