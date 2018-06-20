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Росіяни пояснили, з ким погодили проведення бою Усик – Гассієв у Москві

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Скандал довкола бою Усик – Гассієв
Скандал довкола бою Усик – Гассієв / Unsplash

Про перенесення бою між Олександром Усиком і Муратом Гассієвим з Саудівської Аравії в Москву росіяни домовлялися з компанією Camosa.

Бій Усика проти росіянина Гассієва мав відбутися 11 травня у Саудівській Аравії – у Джидді. Однак через травму Усика поєдинок довелося перенести на невизначений термін. Тоді ж стало відомо, що зустріч проведуть у іншому місті. 18 червня сповістили, щоб бій Усик – Гассієв відбудеться у Москві.

Генеральний секретар Федерації боксу Росії Умар Кремлев, якого називають головним ініціатором перенесення бою, розповів про деталі домовленостей в інтерв'ю "Спорт Експрес".

"Ми більше спілкувалися з Camosa як з організаторами, але і з ними теж, звичайно (командою Усика, – 24 канал). Ми з командою Олександра у хороших відносинах, дружимо", – відповів Кремлев на запитання, чи під час переговорів про перенесення фіналу Суперсерії контактували з командою українця.

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Також у Кремлева запитали, чи не протестувала команда Усика проти можливої організації бою в Москві.

Я від них такого не чув. Для них, як і для Мурата – головне взагалі провести бій, а де саме – питання другорядне. Вони, як і Мурат, готові були летіти хоч на Місяць,
– відповів представник Росії.

 
Теги: Новини спорту Бокс Усик – Гассієв
Джерело: 24 Канал
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