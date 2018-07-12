Росіяни створили золоту версію Nokia 3310 з Путіним і Трампом на кришці: фото

Російська компанія Caviar розробила нову модель Nokia 3310 у золоті. Пристрій створили спеціально для зустрічі президентів Володимира Путіна та Дональда Трампа.

Фото золотої версії Nokia 3310 розміщені на сайті компанії.

Читайте також: Смартфони не підслуховують, а стежать через камеру за користувачами, – дослідження

На задній панелі пристрою розміщені портрети у профіль Трампа і Путіна. Пристрій надійде у продаж в лімітованій версії – заплановано випустити тисячу штук.

Nokia 3310, присвячена Путіну і Трампові

Корпус телефону виконаний з титану, а Путін з Трампом вили із золота проби 999. При цьому коштувати такий телефон буде чимало – 2600 доларів або 67 600 гривень.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно