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Росіяни створили золоту версію Nokia 3310 з Путіним і Трампом на кришці: фото

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Caviar розробила нову модель Nokia 3310 у золоті
Caviar розробила нову модель Nokia 3310 у золоті / caviar-phone.ru

Російська компанія Caviar розробила нову модель Nokia 3310 у золоті. Пристрій створили спеціально для зустрічі президентів Володимира Путіна та Дональда Трампа.

Фото золотої версії Nokia 3310 розміщені на сайті компанії.

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На задній панелі пристрою розміщені портрети у профіль Трампа і Путіна. Пристрій надійде у продаж в лімітованій версії – заплановано випустити тисячу штук.

Nokia 3310

Nokia 3310, присвячена Путіну і Трампові

Корпус телефону виконаний з титану, а Путін з Трампом вили із золота проби 999. При цьому коштувати такий телефон буде чимало – 2600 доларів або 67 600 гривень.

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Теги: Дональд Трамп Володимир Путін Техно Nokia Смартфони
Джерело: 24 Канал
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