Росіяни вдалися до провокації з прапором під час Паралімпіади-2018: фото

Під час Паралімпійських ігор 2018 у південнокорейському Пхьончхані збірна Росія офіційно участі не бере. Туди лише допущені окремі спортсмени з цієї країни. Однак прапор Росії на Паралімпіаді піднімати заборонено.

Попри це, на матчі по керлінгу між російськими атлетами та Збірною США, фанати з РФ вивісили прапори своєї країни, пише "Спорт-Экспресс" з посиланням на Aftenposten.

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При цьому охорона, яка працювала на грі, вирішила не втручатися у ситуацію. Хоча відбулося порушення, адже російська символіка заборонена.

Варто зазначити, що згідно правил, вболівальників, які розгорнули прапори, мали вивести зі стадіону та конфіскувати їх символіку.