Росіяни вимагають оштрафувати Хачеріді за український прапор під час матчу у Москві

Український захисник грецького клубу ПАОК Євген Хачеріді розізлив російських вболівальників. Причиною стали його щитки.

Після матчу проти "Спартака" у Москві, у якому російський клуб не зумів обіграти ПАОК та вилетів з кваліфікації Ліги чемпіонів, Євген Хачеріді показав уболівальникам, які вигукували образу в сторону футболістів грецького клубу, свої щитки. Все б нічого, але ці щитки були розфарбовані у кольори українського прапора.

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Щитки Хачеріді на матчі проти "Спартака"

"Хачеріді зробив неприпустиме. УЄФА зобов’язані відреагувати!". З таким заголовком вийшла одна з найбільших спортивний газет Росії "Спорт-Экспресс".

"Хачеріді можуть визнати винним в порушенні правил 4 "Екіпірування гравців" правил гри і статті 4 регламенту турніру. У правилах, зокрема, говориться, що "екіпірування не повинно мати ніяких політичних, релігійних або персональних гасел, заяв або зображень". Щитки відносяться до обов'язкової екіпіровки футболіста. У разі визнання винним Хачеріді загрожує штраф в кілька тисяч євро", – йдеться в статті російського видання.

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Як приклад вони наводять штраф гравцям збірної Швейцарії Шакірі та Джачі за "політичного орла" під час матчу Чемпіонату світу проти Сербії. Обоє гравців, які мають косоварські корні, показали символ зі схрещених долонь, які у ФІФА зарахували до політичної провокації. Гравців могли дискваліфікувати, але обмежилися штрафом в 10 тисяч євро.

Однак де саме росіяни побачили – невідомо. Адже в такому випадку слід штрафувати всіх футболістів, які грають в унікальних бутсах, розроблених спеціально для них. Серед таких гравців Кріштіану Роналду та Лео Мессі, в якого на бутсах прапор Аргентини.

Чи для росіян все, де вони хоч трохи можуть побачити Україну – зайвий подразник?

Нагадаємо, що "Спартак" вилетів з Ліги чемпіонів, поступившись за сумою двох матчів ПАОК. Окрім Євгена Хачеріді, за грецький клуб також виступає українець Євген Шахов.

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