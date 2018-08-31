Росіяни зводять загородження у селищі на Луганщині: фото

У п’ятницю вранці, 31 серпня, росіяни почали встановлювати загородження у прикордонному районному центрі Мілове на півночі Луганської області.

Про це повідомляє "Громадське".

Видання уточнило, що спорудження паркану проходить уздовж розділової смуги української та російської частин Мілового, на вулиці Дружби народів, що веде до центру селища.

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Раніше ця вулиця перебувала у спільному користуванні російської та української сторони. Демаркації кордону не було з 1990 року. Увесь час дорогу обслуговували українські комунальні служби.

За словами місцевих жителів, вони не бачать практичної потреби в існуванні такого паркану, окрім того, що це штучно створює соціальну напругу у прикордонному населеному пункті.



Росіяни зводять паркан на Луганщині