Росіянин хотів потрапити до України попри протермінований паспорт. Він намагався вирішити це питання хабарем прикордонникам. Про це розповіли 1 листопада.
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Пропонував 3 тисячі гривень
Під час перевірки на кордоні, охоронці зрозуміли, що в 44-річного росіянина протермінований паспорт. Тому він не має права потрапити до України.
Іноземець спробував вирішити питання, надавши прикордоннику 10 тисяч російських рублів (3290 гривень).
Росіянин хотів дати хабар українським прикордонникам / Фото Подільського загону
Що загрожує зловмисникові
Прикордонники вирішили, що заборонять росіянинові в'їзд на територію України терміном на 5 років.
До того ж до Національної поліції надіслали повідомлення про можливе правопорушення за "пропозицію, обіцянку або надання неправомірної вигоди службовій особі".