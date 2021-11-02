Росіянин хотів потрапити до України попри протермінований паспорт. Він намагався вирішити це питання хабарем прикордонникам. Про це розповіли 1 листопада.

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Пропонував 3 тисячі гривень

Під час перевірки на кордоні, охоронці зрозуміли, що в 44-річного росіянина протермінований паспорт. Тому він не має права потрапити до України.

Іноземець спробував вирішити питання, надавши прикордоннику 10 тисяч російських рублів (3290 гривень).

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Росіянин хотів дати хабар українським прикордонникам / Фото Подільського загону

Що загрожує зловмисникові

Прикордонники вирішили, що заборонять росіянинові в'їзд на територію України терміном на 5 років.

До того ж до Національної поліції надіслали повідомлення про можливе правопорушення за "пропозицію, обіцянку або надання неправомірної вигоди службовій особі".