Росіянин намагався підкупити прикордонників на Одещині

На пункті пропуску "Кучурган", що на Одещині, росіянин намагався підкупити українських прикордонників. Зловмисник сподівався на безперешкодний пропуск. За таку "послугу" пропонував понад 3 тисячі гривень.

Росіянин хотів потрапити до України попри протермінований паспорт. Він намагався вирішити це питання хабарем прикордонникам. Про це розповіли 1 листопада.

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Пропонував 3 тисячі гривень

Під час перевірки на кордоні, охоронці зрозуміли, що в 44-річного росіянина протермінований паспорт. Тому він не має права потрапити до України.

Іноземець спробував вирішити питання, надавши прикордоннику 10 тисяч російських рублів (3290 гривень).



Росіянин хотів дати хабар українським прикордонникам / Фото Подільського загону

Що загрожує зловмисникові

Прикордонники вирішили, що заборонять росіянинові в'їзд на територію України терміном на 5 років.

До того ж до Національної поліції надіслали повідомлення про можливе правопорушення за "пропозицію, обіцянку або надання неправомірної вигоди службовій особі".