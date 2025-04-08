Співпрацював із ФСБ: у поліції розповіли деталі затримання вбивці військового у Харкові

Правоохоронці затримали чоловіка, який готував замах на очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова. З'ясувалося, що нападник мав подвійне громадянство та ретельно переховувався від правоохоронців. Цей же чоловік у березні 2024 року вбив на Салтівці військового.

У поліції розповіли про нові деталі розслідування. Про це пише 24 Канал з посиланням на начальника Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергія Болвінова.

Дивіться також Підрив авто депутата Дніпровської міськради Юрія Федька: усе, що відомо про трагедію

Що відомо про резонансне вбивство на Салтівці

Ще 5 березня 2024 року чоловік, якого зараз підозрюють в кількох злочинах, завдав вогнепального поранення в спину військовому. На місце викликали швидку, але врятувати постраждалого не встигли, він помер у швидкій. Куля наскрізь пробила військовому легені. Слідчі підозрюють, що чоловік певний час міг слідкувати за жертвою.

Для того, що встановити обставини злочину, поліцейські відновили маршрут військового у вечір нападу. Того вечора вбитий чоловік йшов додому від молочного магазину, через спортивний майданчик додому. На місці вбивства металошукачі знайшли гільзу та вдалося допитати двох свідків.

Стало відомо, що злочинець вистрибнув з кущів та напав на чоловіка. За словами очевидців, він ще прокричав "Стій, с*ка!". Нападник також міг вбити цих свідків, але не став цього робити.

Експерти одразу звернули увагу – гільза нетипова, від доволі рідкісної зброї. Це виявився спецпатрон до пістолета ПСС – ще радянська розробка. Зараз він є на обліку лише у російських спецпідрозділів,

– сказав Болвінов.

Оперативники з'ясували, що нападник оселився поблизу та вистежили його місце знаходження за допомогою камер спостереження. Один зі співрозмовників поліцейських сказав, що схожий чоловік лишив йому ключі від квартири, яку орендував.

Коли копи приїхали на місце, у квартирі вже нікого не було. Однак саме там правоохоронці знайшли самозарядний пістолет безшумної та безполум’яної стрільби. На зброї був номер 048, поруч лежала кобура від нього та шапка, яку вдягав вбивця, тротил та інше.

Там же ми змогли вилучити зразки ДНК злочинця та його відбитки пальців. Тут вже слідчим неважко було з’ясувати, що вбивця орендував це житло за фальшивим паспортом, бланк був викрадений в одній з установ в так званій "ЛНР", а в нього вклеєне фото вбивці,

– зазначив слідчий.

Однак тоді, за його словами, підозрюваний вже безслідно зник.

Після вбивства в Харкові сталося ще кілька злочинів

Поліція продовжувала розслідувати справу вбивства військового, а пізніше до розгляду взяли підрив будівлі Шевченківської адміністрації. Кілька разів у місті хтось підпалював військові машини, а однієї ночі спрацювала вибухівка біля дверей МСЕК.

Оперативники вирішують їздити під прикриттям на двох автівках Шевченківським районом, маршрут обрали навколо місця злочину. Записували на реєстратор перехожих. Продивитися на вуличних камерах сам момент підпалу їм не вдалося через збій. Але завдяки їм оперативники знаходять свідка. І від нього отримують опис чоловіка в синій робі, якого бачив там поруч,

– йдеться в повідомленні.

Відтак слідчі почали вивчати записи з камер спостереження в різних місцях Харкова. Оперативники з часом знайшли схожого за описом чоловіка. Відомо, що його вже ловили за дрібні крадіжки декілька років тому, злочини він скоював під прізвищем Безсмертних. Поліцейські, маючи ці дані, встановили цілодобове спостереження за фігурантом.

Чоловік регулярно ходив до садових товариств на вулиці Клочківській. Поліціянти опитали людей і натрапили на жінку в Малій Данилівці, завдяки якій вдалося прояснити ситуацію. Продавчиня зазначила, що її "дуже здивувало" те, що цей чоловік з’являвся то з вусами, то без них, то на велосипеді, то пішки.

Інші люди розповіли, що на покинутій ділянці господарює незнайомець

Оперативники йшли буквально слід у слід за цим ймовірним палієм. Вже знали, що він постійно перевдягається, носить з собою в пакеті запасну куртку. Але в будиночку вже нікого було, нічого підозрілого не знайшли,

– розповів Болвінов.

Та саме докази з цього місця допомогли потім розкрити всю справу. Біля будинку слідчі знайшли упаковку від картоплі по-креольськи та від кефіру. Так вдалося взяти ДНК злочинця. А в магазині зазначили, що ці продукти він вкрав.

Тоді правоохоронці зрозуміли, що ці окремі справи в різних районах Харкова точно пов’язані.

Коли ми порівняли зразки з квартири на Салтівці, де вбили військового, та зразки з пляшки від кефіру, то вже остаточно підтвердили всі підозри. Це була одна людина. І вона знову переховувалася від нас,

– заявив поліцейський.

Після кількох процедур правоохоронці встановили особу злочинця. Ним був Олександр Голуб (Безсмертних). Навколо садового товариства розпочали масштабну спецоперацію, щоб все ж затримати чоловіка. Але зловмисник більше не з’являвся. Правоохоронці знали майже все про нього та його родину, їм було відомо, що чоловік має будинок в Козачій Лопані.

Група поїхала до селища електричкою і через приблизно 20 хвилин на станції Підгородня у потяг зайшов фігурант. Саме тоді оперативники швидко прибрали з вагона пасажирів, дістали зброю та затримали його. Буквально за півтори години після операції до поліції повідомили про вибухівку під автомобілем начальника Дергачівської міської військової адміністрації. Він сам помітив щось підозріле під машиною та одразу викликав поліцію.

Водночас на відео з камер біля цієї автівки бачимо вже знайомого "вусача", цього разу він в одязі працівника комунальних служб, в спеціальній жилетці. Електронна вибухівка, яку він заклав під авто, мала спрацювати під час руху,

– прокоментував Болвінов.

Так вдалося встановити, що чоловік кілька днів він слідкував за потенційною жертвою, вивчав маршрут та обирав місце, де можна закласти вибухівку. Злочинець заклав потужний пристрій, який спричинив би руйнівний вибух. Але начальник адміністрації проїздив на авто 5 днів і вибухівка чомусь не спрацювала.

З'ясувалося, що замовлення на закладання вибухівки фігурант отримав від куратора з 5-ї служби ФСБ. Коли пристрій знешкодили, чоловіка вже затримали.

Його ДНК зійшлося зі знайденими раніше, то його причетність до минулих злочинів було доведено. Також з'ясувалося, що підривник готував замах на начальника Харківської військової адміністрації Олега Синєгубова. Правоохоронці отримали довіру фігуранта та дізналися від нього, що підготовка до замаху на Синєгубова вже була розпочата. Його замовили куратори з ФСБ. Вони ж передали йому три гранати. А саме вбивство Синєгубова мало бути публічним. Диверсант чекав російського обстрілу по житловому будинку в Харкові і хотів вбити голова ОВА максимально близько до людей.

Затриманий хотів або закласти вибухівку, або кинути гранату просто в натовп. А щоб наблизитися до Синєгубова, агент ФСБ хотів вдати працівника комунальної служби. Всі ці свідчення поліція задокументувала та використала як докази.

Зараз ця людина під вартою. Він відверто задоволений собою та навіть вважає себе кимось на кшталт російського Джеймса Бонда. Називає себе диверсантом, не шпигуном. Розповідає докладно про свою так звану роботу, мріє стати популярним, щоб його обміняли,

– сказав начальник Слідчого управління.

Чоловік потрапив до Харківської області з Бєлгорода, перейшовши кордон пішки під час повномасштабного вторгнення. Він часто виходив на зв’язок з російськими спецслужбами. Підрозділ ФСБ, який керував злочинцем, спеціалізується на спецопераціях на території інших держав. І саме росіяни передали пістолет ПСС.

Росіяни діють на знищення тих, хто працює на Україну, та на залякування українців. Ми розуміємо ідею ворога, за ці роки вивчили і їхні методи, і характер злочинів. Але ніхто тут не боїться вже,

– зазначив Болвінов.

За співпрацю з ФСБ чоловік отримував щомісячну зарплату 1000 доларів, починаючи з 2024 року. За вбивство військового йому обіцяли оплату — 30 тисяч доларів, але заплатили лише 15 000.

Фігурант зазначив, що не мав ніякого "корисливого мотиву" і скоював диверсії та підпали через власні переконання, оскільки хотів жадає перемоги Росії.

У поліції наголошують, що таких диверсантів серед нас може бути багато. Якщо звертати увагу на підозрілих осіб, то викрити й затримати їх правоохоронцям буде легше.

Це важливо зараз – помічати дрібниці. Горить світло у ваших сусідів, які давно виїхали, хтось підозрілий оселився у вашому під'їзді, хтось фотографує прильоти або ходить в комендантську годину… Повірте, у нас достатньо ресурсу для того, щоби перевіряти такі повідомлення. Це гібридна війна, і безпека кожного залежить в тому числі і від власної уважності та пильності, – підкреслив Болвінов.

Він також заявив, що ворог вдосконалюється та використовує ідейних фанатів рашизму.