Росіянин влаштував в Одесі стрілянину: фото

На вулиці Петра Лещенко в Одесі 9 серпня громадянин Росії почав стріляти з пістолета. Це почули перехожі та викликали правоохоронців.

Правоохоронці прибули та почали допитувати 32-річного чоловіка. Він зізнався, що почав стріляти в повітря.

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Знайшли пістолет і гільзи

За словами зловмисника, він зробив 8 пострілів. Це підтвердила кількість гільз, які знайшли на землі поряд.

Також правоохоронці обшукали автомобіль Infiniti чоловіка та виявили там пістолет Макарова. Чому росіянин вирішив постріляти – невідомо.



Гільзи, які знайшли правоохоронці / Фото УСІ

Інша "цікава" стрілянина

У Києві 31 липня чоловік влаштував стрілянину з вікна помешкання. В процесі цього він казав, що стріляє "по хохлах" і робить це "за Росію-матушку".



Згодом повідомили, що чоловіка затримали правоохоронці. Зловмисник почав виправдовувався та стверджувати, що це був жарт.