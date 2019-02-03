15:36
3 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЕПІФАНІЙ ПОМЕР ДЕЦЛ – КИРИЛО ТОЛМАЦЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Кохання та зрада Пині. Позахмарні статки та маєтки очільника "Газпрому"
      Вєсті Кремля
      19:41, 2 лютого
      Вєсті.UA. Жир: Путінська пташка в кокошніку. Безглузді поради Азарова
      Вєсті.UA
      19:03, 2 лютого
      Афера, що веде до ФБР: куди насправді витрачають мільйони з комунальних платіжок дніпрян
      ЦРУ
      09:00, 1 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Радянський чоловік
      Згадати все
      22:56, 1 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      ЕПІФАНІЙ ПОМЕР ДЕЦЛ – КИРИЛО ТОЛМАЦЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США

      Росіянин Ковальов виграв пояс WBO й претендує на бій з Гвоздиком, його привітав Ломаченко: фото

      230 Читать новость на русском
      Ковальов повернув пояс WBO
      Ковальов повернув пояс WBO / Getty Images

      Російський боксер Сергій Ковальов повернув собі пояс чемпіона світу за версією WBO у напівважкій вазі. Одноголосним рішенням суддів він переміг Елейдера Альвареса.

      Боксери пройшли всю дистанцію поєдинку. Упродовж 12 раундів росіянин виглядав краще за свого суперника, працюючи першим номером. Альварес більшу частину бою провів у захисті.

      Читайте також: Американська модель вимагає в російського боксера 8 млн компенсації за побиття

      За підсумками поєдинку всі судді віддали перемогу Ковальову – двічі 116:112 і 120:108.

       

       

      У цій же ваговій категорії виступає українець Олександр Гвоздик, який є чемпіоном світу за версією WBC. Після поєдинку Ковальов заявив, що хоче об'єднати пояси.

      "Ми багато працювали над джебом перед цим боєм. Зараз я працюю з Бадді Макгіртом, як колись працював у любителях. Тепер я хочу зустрітися з іншими чемпіонами й об'єднати пояси", – сказав Ковальов.

      Гвоздик  свій наступний бій проведе 30 березня. Суперник українця ще невідомий. А ось місце вже заплановано – Філадельфія, США. Утім, сам боксер говорив, що його суперником стане чемпіон IBO швед Свен Форнлінг.

      Чемпіон світу за версіями WBO і WBА Василь Ломаченко привітав росіянина Ковальова з перемогою. Ломаченко опублікував фотографію у кофті із зображенням Сергія.

      "Від душі радий за тебе", – написав українець у своєму Instagram.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      @sergeykrusherkovalev от души #andthenew рад за тебя

      Допис, поширений LOMA (@lomachenkovasiliy)

      Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

       

      Теги: Спорт Бокс Василь Ломаченко Олександр Гвоздик
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Тимошенко, Зеленський, Порошенко: хто буде плакати, а хто візьме до рук булаву
      сьогодні , 14:00 Тимошенко, Зеленський, Порошенко: хто буде плакати, а хто візьме до рук булаву
      Крістіна Бердинських 1474
      Українці після Революції Гідності: запалу вистачило ненадовго
      сьогодні , 12:01 Українці після Революції Гідності: запалу вистачило ненадовго
      Артем Овдієнко 900
      Головні новини 2 лютого: Росія та США виходять з ракетної угоди, звістка від полонених моряків
      сьогодні , 09:03 Головні новини 2 лютого: Росія та США виходять з ракетної угоди, звістка від полонених моряків
      3609
      На каком языке должны говорить политики
      сьогодні , 08:40 На каком языке должны говорить политики
      Олександр Гаврутенко 871
      Громадська активістка дає нове життя історичним дверям
      2 лютого , 22:00 Громадська активістка дає нове життя історичним дверям
      Ukrainer 777
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня 2018 , 06:44
      "Динамо" обіграло збірну світу. ВІДЕО
       10 вересня 2011 , 21:56
      Андре Грайпель – переможець велобагатоденки Tour Down Under
       22 січня 2013 , 15:28
      Маркевич шокований тим, як пропустив "Дніпро". ВІДЕО
       23 листопада 2014 , 07:25
      "Динамо" переграло "Дніпро" на його території
       9 серпня 2015 , 21:26
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук