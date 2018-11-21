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      Росіянин програв вибори глави Інтерполу: відомо, чим буде займатися Прокопчук

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      Росіянин Прокопчук продовжить роботу на посаді віце-президента Інтерполу
      Росіянин Прокопчук продовжить роботу на посаді віце-президента Інтерполу / Фото з відкритих джерел

      Росіянин Олександр Прокопчук, який претендував на посаду президента Інтерполу, але програв представнику Південної Кореї Кім Чен Янгу, продовжить роботу в організації на посаді віце-президента. Його повноваження закінчуються в 2019 році.

      Про це повідомила офіційний представник МВС РФ Ірина Вовк, передає ТАСС.

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      "Начальник національного центрального бюро Інтерполу МВС РФ Олександр Прокопчук продовжить діяльність на посту віце-президента Інтерполу від Європи",  сказала вона.

      За словами російської чиновниці, "його робота, як і раніше, буде зосереджена на зміцненні позицій Інтерполу в міжнародному поліцейському співтоваристві і підвищенні ефективності діяльності організації ".

      Олександр Прокопчук з 2011 року є начальником Національного центрального бюро Інтерполу МВС РФ, а з 2016 року віце-президентом Міжнародної організації кримінальної поліції.

      Також він є кадровим співробітником російської розвідки, а в другій половині 1990-х років займався шпигунством проти США.

      Нагадаємо, 21 листопада новим президентом Міжнародної організації кримінальної поліції (Інтерполу) обрали представника Південної Кореї Кім Чен Янга. Головним конкурентом південнокорейця був росіянин Олександр Прокопчук, який програв всі три тури голосування.

      Зазначимо, що Олександр Прокопчук є старшим рідним братом представника України в ОБСЄ у Відні – Ігоря Прокопчука.

      Після звістки про те, що головою Інтерполу може стати Прокопчук, низка країн висловили свої слова критики. Зокрема, депутатка Європейського парламенту Ребекка Хармс звернулась до країн-членів ЄС із закликом вийти зі складу Інтерполу, якщо його таки очолить Прокопчук. Пригрозила вийти з організації й Україна.

      Що таке Інтерпол?Це міжнародна організація, яка допомагає знайти національним правоохоронним органам країн-учасниць у сфері боротьби з загальнокримінальною злочинністю людей, яких оголосили в розшук за підозрою. За статутом, бюро не має права втручатися або проводити політичну, військову, релігійну діяльність.

      Теги: Новини політики Новини Росії Інтерпол
      Джерело: 24 Канал
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