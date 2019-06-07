Росіянин ймовірно замовив вбивство словацького журналіста Яна Куцяка

Замовником вбивства словацького журналіста-розслідувача Яна Куцяка та його нареченої Мартіни Кушнірової, скоєному 21 лютого 2018 року, ймовірно був російськомовний невідомий чоловік.

Мирослав Марчек, підозрюваний у вбивстві журналіста Яна Куцяка та його нареченої Мартіни Кушнірової, зізнався про це у своїх показах слідчим, пише Noviny.

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Інформацію про те, що замовником був іноземець, Марчек дізнався від іншого підозрюваного у вбивстві – Золтана Андруско.

Золтан Андруско сказав, що це замовлення є для одного його знайомого, росіянина, який погано розмовляє словацькою. Він говорив, що пан є журналістом, та пише деякі речі, які йому не подобаються,

– зазначив Марчек.

Напередодні Марчек зізнався, що саме він стріляв у журналіста та його наречену.

Покази Марчека лише заплутують справу, оскільки обвинувачення у наказі убити Куцяка було висунуто наближеному до партії влади мультимільйонеру Маріану Кочнеру.

Що трапилося з Яном Куцяком та Мартіною Кушніровою?Поміж 22 та 25 лютого 2018 року у Словаччині застрелили 27-річного журналіста-розслідувача Яна Кучака та його дівчину. Їхні тіла знайшли у будинку в населеному пункті Велка Мача неподалік міста Трнава. Ян Куцяк став першим убитим журналістом в Словаччині за всю історію існування держави.



Ймовірним мотивом вбивства стала його професійна діяльність. Адже Куцяк працював над розслідуванням можливої причетності італійської мафії до махінацій із субсидіями ЄС на сході Словаччини. Через це у Словаччині відбулися наймасовіші за останні 28 років мітинги.