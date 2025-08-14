21-річного російського військовополоненого Артема Кулікова, який розстріляв двох мирних мешканців на Харківщині, засудили до довічного ув'язнення. Він брав участь у бойових діях на Куп'янщині та був стрільцем 23 мотострілецької бригади 6 загальновійськової армії ЗС Росії.

Окупант визнав свою вину. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Офіс генпрокурора та СБУ.

Що відомо про справу окупанта Кулікова?

У жовтні 2024 року Куліков дислокувався в селі Петропавлівка. Там він разом з іншими військовослужбовцями незаконно затримав 3 цивільних чоловіків.

Вони приїхали до села, аби врятувати вціліле майно.

Окупанти спочатку утримували своїх бранців у будинку, допитували їх, намагалися "вибити" дані про дислокацію ЗСУ.

Один із чоловіків зміг утекти, а інші, на жаль, залишалися у руках росіян.

8 жовтня 2024 року Куліков отримав наказ від свого командира вбити цивільних українців. Після цього він розстріляв їх з автомата АК-74 у будинку.

Трохи пізніше того ж місяця вбивця потрапив у полон ЗСУ.

Як додали у СБУ, Куліков – рецидивіст. В армію він потрапив наприкінці серпня 2024 року просто із Нижегородської тюрми. Там він сидів за розбій та крадіжки.