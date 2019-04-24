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      Росіянина оштрафували через лайливий пост про Путіна

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      Росіянина оштрафували через лайливий пост про Путіна
      Росіянина оштрафували через лайливий пост про Путіна / Фото з відкритих джерел

      У Росії вперше застосували Закон про неповагу до влади. Жителя Новгородської області засудили до штрафу у майже 500 доларів.

      Керівник міжнародної правозахисної групи "Агора" Павло Чиков у Telegram написав, що усе через допис жителя міста Мала Вішера Юрія Картижева у мережі "ВКонтакте".

      Читайте також: Путін спростив отримання російського громадянства для жителів Донбасу: як відреагували в Україні

      У березні чоловік розмістив у себе на сторінці фотографію Володимира Путіна з підписом "Путін – казковий дол***".

      "Його притягли за так званою статтею про "неповагу до влади", яка набрала чинності 29 березня. Вона передбачає штраф від 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", – написав Чиков.

      Що відомо про закон про неповагу до влади у РФ?Закон набрав чинності 29 березня 2019 року. Документ засудила більшість міжнародних правозахисних організацій. На думку експертів, він порушує принцип рівності громадян у суспільстві. Адже представники влади в Росії не соромляться ображати простих громадян, але не несуть за це відповідальності.

      blog_ava
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      Теги: Новини Росії Штрафи
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