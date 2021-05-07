Жіноча пропаганда: росіянка на вимогу спецслужб вербувала патріотичні ГО з України

З початком захоплення Криму та війни на Донбасі російські окупанти намагаються в будь-який спосіб довести всім, що вони не мають відношення до розв’язання бойових дій. Цинічні заклики до України щодо "припинення війни" озвучували російські політики з трибуни Радбезу ООН та ПАРЄ. Постійно називають чорне білим, проводять лобістську роботу й російські дипломати та агенти у країнах Заходу.

Працюють без зупинки в інтересах Кремля також пропагандисти Росії. Вони під керівництвом спецслужб здійснюють інформаційно-психологічні спецоперації як у США та Європі, так і безпосередньо в Україні. Звісно, здебільшого інформаційна агресія націлена на нашу державу.

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Одну з гібридних атак провели окупанти під час показового брязкання зброєю на кордонах.

Жіноча пропаганда

Факт ІПСО зафіксували українські правоохоронці, а задіяли в операції відомих проросійських діячок часів Януковича та апологеток "русского мира":

матерів Олеся Бузини та Ірини Бережної,

головну редакторку газети "2000" Тамару Гуменюк,

художню керівницю театру "Браво" Любов Тітаренко та багатьох інших.



Олена Бережна завжди підтримує всілякі проросійські акції / Фото "Народної правди"

Суть спецоперації полягала у написанні звернення до президентів України, Росії та США щодо "миру на Донбасі". Само собою, вся інформація щодо бойових дій у цьому "документі" була подана лише з проросійського боку. Під виглядом миротворчих ініціатив "активістки" розповіли про "державний переворот", "громадянську війну" та "самостійні республіки".



Під час публікацій закликів до миру терористи апелюють до постраждалих дітей / Ілюстрація зі звернення жінок з "русского мира"

При цьому позицію Києва подали як наміри "почати гострий етап війни", а Зеленському та компанії рекомендували почати прямі перемовини з терористичними анклавами Кремля для настання мирного життя на захоплених Росією територіях.

Подібні заклики до миру на умовах Москви підносили під виглядом "ініціативи жінок з країн пострадянського простору". Більшість підписантів звернення – наскрізь ватоголові особи. А організувала все громадянка Росії, пов’язана з політичною елітою країни-агресора, Олена Семерикова.



Олена Семерикова працює на російські спецслужби / Фото vse42.ru

Офіційно вона займається громадською діяльністю та очолює міжнародний рух миротворчості "Жіночий діалог", але насправді – працює на російські спецслужби.

Вербування патріотично налаштованих жінок

Кураторка спецоперації, як з’ясувалося, має завдання залучити до своєї діяльності якомога більше жіночих громадських об’єднань. При цьому на меті – патріотки. Так, з початку 2020 року Семерикова намагалася проводити інформаційні проросійські акції руками патріотичних організацій "Об’єднання рідних зниклих безвісти "Надія" з Дніпра, а також "Всеукраїнський громадський рух матерів та родичів учасників АТО "Берегиня".



Пропагандистка Семерикова намагалася завербувати навіть матерів АТОвців, які зникли або загинули / Фото "Цензор.НЕТ"

Коли ж спроби провести акцію за участю насправді патріотично налаштованих жінок провалилася, до операції залучили давно знайомих терористам фігуранток бази "Миротворця" та кримінальних проваджень через антиукраїнську діяльність.

Під час проведення пропагандистської операції у підконтрольних Росії ЗМІ публікували безліч інтерв’ю та статей про "реакцію на звернення від посольства США та коментарями від керівництва так званих "ЛНР" та "ДНР". Нібито квазіутворення мають якусь державність.

Масштабні плани

Оскільки ця спроба навести безлад в українському інформпросторі залишилася майже непоміченою, найближчим часом до подібних спецоперацій цілком можуть залучити більш розкручені проросійські видання, які діють в Україні. Російська агресія триває, окупанти не збираються зупинятися, а тому продукти діяльності Семерикової та інших агентів спецслужб РФ ми обов’язково побачимо. Тим паче, подібна діяльність є звичною для Кремля: тримати на кордоні десятки тисяч озброєних військових та розповідати при цьому про необхідність миру.