Росіянка намагалася вивезти з України старовинну ікону і Біблію: фото

Українські прикордонники у поїзді Кривий Ріг – Москва в одному з вагонів в особистих речах росіянки знайшли ікону Божої Матері і Біблію видання 1911 року.

Громадянка РФ намагалася незаконно вивезти з України старовинну ікону і Біблію, повідомила у фейсбуці пресслужба Східного регіонального управління Держприкордонслужби України.

До речі: Затримали прикордонника, який міг працювати на проросійських бойовиків

Правоохоронці знайшли ікону та Біблію в підкладці пальто і поясному корсеті жінки.



Росіянка намагалася вивезти з України цю ікону/ Фото: пресслужба Східного регіонального управління Держприкордонслужби України



Прикордонники вилучили також Біблію/ Фото: пресслужба Східного регіонального управління Держприкордонслужби України

Ікону і Біблію прикордонники вилучили. Речі передадуть на експертизу з встановлення історичної та культурної цінності.

Наразі жінці ще не оголосили підозру, усі обставини з'ясовуються. У разі, якщо росіянці інкримінімують статтю за контрабанду, то вона може сісти у в'язницю на строк від 3 до 7 років.