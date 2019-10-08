Росіянка намагалася вивезти з України старовинну ікону і Біблію: фото
Українські прикордонники у поїзді Кривий Ріг – Москва в одному з вагонів в особистих речах росіянки знайшли ікону Божої Матері і Біблію видання 1911 року.
Громадянка РФ намагалася незаконно вивезти з України старовинну ікону і Біблію, повідомила у фейсбуці пресслужба Східного регіонального управління Держприкордонслужби України.
До речі: Затримали прикордонника, який міг працювати на проросійських бойовиків
Правоохоронці знайшли ікону та Біблію в підкладці пальто і поясному корсеті жінки.
Росіянка намагалася вивезти з України цю ікону/ Фото: пресслужба Східного регіонального управління Держприкордонслужби України
Прикордонники вилучили також Біблію/ Фото: пресслужба Східного регіонального управління Держприкордонслужби України
Ікону і Біблію прикордонники вилучили. Речі передадуть на експертизу з встановлення історичної та культурної цінності.
Наразі жінці ще не оголосили підозру, усі обставини з'ясовуються. У разі, якщо росіянці інкримінімують статтю за контрабанду, то вона може сісти у в'язницю на строк від 3 до 7 років.
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