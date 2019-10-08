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      Росіянка намагалася вивезти з України старовинну ікону і Біблію: фото

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      Українські прикордонники затримали росіянку
      Українські прикордонники затримали росіянку / dpsu.gov.ua

      Українські прикордонники у поїзді Кривий Ріг – Москва в одному з вагонів в особистих речах росіянки знайшли ікону Божої Матері і Біблію видання 1911 року.

      Громадянка РФ намагалася незаконно вивезти з України старовинну ікону і Біблію, повідомила у фейсбуці пресслужба Східного регіонального управління Держприкордонслужби України.

      До речі: Затримали прикордонника, який міг працювати на проросійських бойовиків

      Правоохоронці знайшли ікону та Біблію в підкладці пальто і поясному корсеті жінки.

      ікона росіянка
      Росіянка намагалася вивезти з України цю ікону/ Фото: пресслужба Східного регіонального управління Держприкордонслужби України

      біблія російнка контрабанда
      Прикордонники вилучили також Біблію/ Фото: пресслужба Східного регіонального управління Держприкордонслужби України

      Ікону і Біблію прикордонники вилучили. Речі передадуть на експертизу з встановлення історичної та культурної цінності.

      Наразі жінці ще не оголосили підозру, усі обставини з'ясовуються. У разі, якщо росіянці інкримінімують статтю за контрабанду, то вона може сісти у в'язницю на строк від 3 до 7 років.

      blog_ava
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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини Росії Держприкордонслужба Новини Кривого Рогу Контрабанда Історія Релігія Мистецтво
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