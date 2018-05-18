Росіянка Самойлова назвала винних у своєму провалі на Євробаченні-2018

Співачка Юлія Самойлова, яка представляла Росію на Євробаченні-2018, та не зуміла пройти у фінал конкурсу, звинуватила у своєму провалі організаторів і "Перший канал".

Про це росіянка розповіла в інтерв'ю проекту "The Люди", яке опублікували на YouTube.

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Я дуже шкодую, мені сумно і прикро, що все так вийшло, що я не виправдала надій людей, які мене підтримували. Хочу щиро попросити вибачення. Повірте, я не спеціально це зробила. На жаль, не одна я вплинула на результат,

– заявила Самойлова.

За словами артистки, сукню для виступу їй довелося готувати самій, за власні кошти. Окрім того, стало відомо, що "Перший канал", мав купити для Самойлової спеціальний інвалідний візок, але відмовився це зробити.

При цьому співачка наголосила, що не хоче лізти до когось в кишеню, і що нікого, крім себе, не звинувачує в провалі на Євробаченні.

"Якби я добре заспівала, ми би пройшли до фіналу, але знову ж таки, я не змогла би високо піднятися", – розповіла Самойлова.

Дівчина додала, що її номер готували "халтурники", які не поставились до його підготовки належним чином. Росіянка розповіла, що відрепетирувати конкурсний виступ до "Євробачення-2018" змогла тільки один раз, оскільки вибити більше репетицій їй не вдалося.

Дивіться відео інтерв'ю Юлії Самойлової про участь в "Євробаченні-2018":

Нагадаємо, у 2018 році Юлія Самойлова представила Росію на пісенному конкурсі "Євробачення-2018" у Португалії з піснею I Will not Break. Проте, за підсумками голосування, дівчина не зуміла пробитися навіть до фіналу, показавши вельми слабкий виступ.