Росіянки закидали Джонні Деппа спідньою білизною: відеофакт

Під час концерту гурту Hollywood Vampires стався пікантний конфуз: прихильниці музикантів закидали сцену спідньою білизною. Ймовірно, причиною цього був захват від Джонні Деппа, який якраз виконував пісню.

Як відомо, голлівудський актор Джонні Депп знехтував санкціями проти Росії та вирішив виступити у Москві з концертом рок-групи Hollywood Vampires. Знаменитість зробив гучний виступ в одному зі спортивних комплексів столиці – "Олімпійському".

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До Москви приїхали десятки прихильниць талановитого Джонні Деппа. Жінки різного віку схвильовано фотографувались з рок-співаком та актором, не приховуючи свого захвату.

Допис, поширений mariantoniettadepp (@mariantoniettadepp) 30 Тра 2018 р. о 12:04 PDT

Допис, поширений mariantoniettadepp (@mariantoniettadepp) 29 Тра 2018 р. о 2:20 PDT

Сам концерт рок-колективу Hollywood Vampires не обійшовся без конфузу. Під час виступу Джонні Деппа на сцені схвильовані фанатки вирішили показати свій захват від музики та голосу виконавця, що одна за одною зняли із себе спідню білизну та закидали нею сцену. Джонні Депп не розгубився та повісив на свою гітару пікантне вбрання. У мережі з'явилось відповідне відео з концерту Джонні Деппа.

Допис, поширений Alice Sanliss (@_lunaman_) 28 Тра 2018 р. о 3:01 PDT

Хто такий Джонні Депп?

Один із найталановитіших акторів Голлівуду. Зокрема, актор зіграв головні ролі у фільмах "Пірати Карибського моря", "Турист", "Едвард Руки-ножниці", "Вбивство у "Східному експресі", "Мордекай", "Самотній Рейнджер" та інших. Однак акторської кар'єри для Джонні Деппа стало замало, тому він вирішив створив рок-гурт Hollywood Vampires, який дебютував у 2015 році. До творчого колективу ввійшли також музиканти Еліс Купер та Джо Перрі.