Суд в російському Улан-Уде оштрафував місцеву жительку Євгенію Занданову на 10 тисяч рублів за те, що вона назвала чоловіка у загальнобудинковому чаті "хо***м". У цьому слові російський суд раптом побачив "розпалювання ненависті або ворожнечі".

При цьому російські політики не цураються вживати це слово публічно та не отримують жодних покарань. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російське опозиційне видання "Верстка".

Цікаво Росіяни кидають своїх "трьохсотих" і втікають, – заступник командира розповів реалії окупантів

Що стало приводом для штрафу для росіянки?

Росіянка Євгенія Занданова відправила в загальнобудинкову групу в вайбері наступні повідомлення: "Іщенко, все л**но закінчується на о", "Розуму не нажив", "ви всі хо**и", "Так у тебе в крові нишком все робити" "Лайкай собі", "Хо**и завжди так лайкають, а потім за спиною тебе обс***ють».

У судовій ухвалі зазначили, що, згідно з висновком експертизи, у цих фразах міститься "принизлива оцінка особи адресата за ознакою національності", а також вони "приписують йому низку узагальнених негативних характеристик, властивих представникам української національності".

Сама Занданова не заперечувала факту відправлення повідомлень. Зрештою суд кваліфікував дії росіянки як "спрямовані на приниження гідності людини за ознаками національності, здійснені публічно з використанням Інтернету". Відповідне рішення суд ухвалив 28 травня 2025 року.

Уже в червні Занданова подала скаргу на це рішення до Верховного суду Бурятії. Росіянка вказала, що Іщенко, якому були адресовані повідомлення, "говорив, що він є росіянином за національністю", через що її висловлювання "не можуть бути визнані як особи, що принижують гідність, за національною ознакою (українця) і не утворюють склад осудного адміністративного правопорушення". Попри це, рішення суду залишили без змін.

Цікаво, що це рішення виглядає досить дивним на тлі того, що російські пропагандисти та політики регулярно вживають слово "хо**л" у публічній площині, говорячи про українців та намагаючись таким чином "принизити" українську націю.

Серед тих, хто вживав це образливе слово були: Маргарита Симоньян, Володимир Соловйов та депутат Держдуми Андрій Гурулєв.