Під Москвою чоловік забарикадувався і 9 годин відбивався від поліції

У Підмосков'ї, в котеджному селищі Вішки, поліція намагалася затримати чоловіка за підозрою в незаконному обігу зброї. Він забарикадувався в будинку і відкрив стрілянину.

Поліцейські прийшли до 60-річного чоловіка додому з постановою суду. Її вручили дружині підозрюваного і захотіли оглянути будинок.

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Стрілянина у Підмосков'ї: що відомо

Тоді, коли поліцейські зайшли на ділянку, підозрюваний почав стріляти з вікна з автоматичної зброї і кидатися гранатами.

Загалом чоловік використав не менше 20 гранат.

Чоловік влаштував вибух, після почалася пожежа. Через деякий час пролунали ще кілька вибухів.

Один спецназівець отримав поранення в ногу, однак його життю нічого не загрожує.

У будинку на момент початку стрілянини перебували дитина і троє дорослих – родичі стрільця. Пізніше вони покинули будинок.

Чоловік же відмовився здаватися і більше 9 годин вів стрілянину.

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Дім охопила пожежа

Чоловік один залишився в охопленому вогнем будинку. За попередніми даними, він загинув. Джерело в поліції повідомило, що нападник сам підпалив арсенал зброї з боєприпасами. Це призвело до пожежі, яка охопила верхній поверх, де знаходився зловмисник.

За його словами, пожежу ніхто не гасив, бо дім може бути наповнений вибухівкою і гранатами. Це могло загрожувати життю пожежних. Після того, як пожежа згасне, в котеджі почне працювати оперативно-слідча група. Селище оточили, туди стягнули сили поліції і Росгвардіі.

Відносно чоловіка, якого як повідомляють ЗМІ звати Володимир Барданов, вели кілька виконавчих проваджень. Зокрема йдеться про податкові борги на 148 тисяч рублів.