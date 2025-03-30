У Петербурзі пенсіонер розчленив тіло жінки, у якої знімав квартиру: моторошна історія

У російському Петербурзі сталося страшне вбивство. Там орендар розчленував тіло хазяйки, з якою мав конфлікт. Поліція спіймала чоловіка на гарячому, коли він у продуктовому візку віз у чорних пакетах частини тіла жертви до смітника.

Опісля правоохоронці завітали до оселі, де мешкав 78-річний пенсіонер. Там вони теж виявили пакети з людськими рештками. Ще частини тіла були знайдені у смітнику біля будинку. Проти чоловіка порушено кримінальну справу, передає 24 Канал.

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Деталі моторошного вбивства

Родина 63-річної Антоніни, яка була моделлю та шила стімпанк-костюми, звернулася до поліції із повідомленням про зникнення жінки.

Родичі розповіли, що 28 березня вона прийшла до квартири, яку упродовж 4 років здавала пенсіонерові. У жінки був конфлікт з орендарем. Вона хотіла, аби той з'їхав, оскільки він завдавав шкоди квартирі — зокрема, зламав пральну машину та розетки, а також постійно затримував оплату. Чоловік запропонував врегулювати питання та запросив Антоніну до оселі, щоб передати їй гроші за оренду на два місяці вперед. Що відбувалося після її приходу і до жорстокого вбивства – з'ясовують слідчі.

Обвинувачений у вбивстві пенсіонер заперечує свою провину. Чоловік розповів слідчим, що 28 березня він передав господарці квартири гроші за оренду на вулиці, після чого вона пішла. Сам чоловік пішов у магазин, а вечір провів у компанії алкоголю.

Підозрюваний каже, що не розуміє, як останки опинилися серед його речей. Крім того, він заявив, що пакети нібито вже три дні лежали на сходовому майданчику під час виходу із квартири. Також, за його словами, у ніч проти 29 березня до будинку приїжджав цивільний чоловік господині. Він шукав її і розповів, що вона зникла. Наступного дня її чоловік звернувся до поліції із заявою.

Ймовірний вбивця та його жертва / Фото росЗМІ

РосЗМІ також пишуть, що пенсіонер кілька років тому міг убити свою дружину через необережність. Про це розповів знайомий чоловіка. Підозрюваний у вбивстві та розчленуванні раніше жив у селі Курилівка у Саратовській області, працював на залізниці майстром колійних робіт, мав дружину та доньку.

Сусіди розповідають, що дружину він вбив через необережність, але карного злочину тоді не заводили. Сказали, що послизнулась і вдарилася.