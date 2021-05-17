У російському Єкатеринбурзі невідомий чоловік зарізав 3 людей посеред вулиці. Правоохоронці під час затримання стріляли у нападника.

Деталі вбивства у Росії

Трагедія трапилася у сквері на вулиці Челюскінців, неподалік залізничного вокзалу. Про це повідомляють заборонені в Україні російські ЗМІ.

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Речник міністерства внутрішніх справ у Свердловській області Валерій Горєлих розповів, що правоохоронці, які прибули на місце події, намагалися затримати підозрюваного.

Однак озброєний ножем чоловік спробував на них напасти. Тому поліцейські використали табельну зброю і, за даними ЗМІ, вистрілили нападнику у груди.

Попереджувальний постріл у повітря не охолодив запал озброєного громадянина. Після чого правоохоронці здійснили ще один постріл у напрямку агресивного чоловіка,

– заявив Горєлих.

Згодом пораненого чоловіка відвезли у лікарню. Наразі правоохоронці встановлюють особи жертв.

ЗМІ пишуть, що вбивство нібито сталося внаслідок конфлікту компанії, яка разом розпивала алкогольні напої.

Дивіться відео з місця вбивства у Єкатеринбурзі: