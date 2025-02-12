Спілкування Дональда Трампа з Путіним, яке тривало майже півтори години 12 лютого, сильно вплинуло на фінансову сферу Росії. Про це 24 Канал пише з посиланням на росЗМІ.

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Різкий зріст на Мосбіржі

Індекс Мосбіржі після розмови Трампа з Путіним злетів до 3100 пунктів. Востаннє такий високий показник фіксувався 9 липня 2024 року.

Росіяни повідомляють, що акції все ще продовжують зростати.

Акції Мосбіржі зросли 12 лютого / Скриншоти

Нагадаємо, Дональд Трамп і Владімір Путін розмовляли про досягнення миру в Україні, технологічні можливості та енергетику. Окрім основних тем, президенти говорили про ситуацію на Близькому Сході та силу американського долара.

Також президенти обговорили переговори між Росією та Україною. Трамп заявив, що їх очолять держсекретар США Марко Рубіо, директор ЦРУ Джон Реткліфф, радник з національної безпеки Майкл Уолц та спеціальний посланник Стів Віткофф. Трамп вважає, що ці переговори дійсно матимуть успіх.