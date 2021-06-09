У Сочі чоловік застрелив приставів, які прийшли його виселяти: фото, відео 18+

У Росії, в Адлерському районі Сочі чоловік з мисливської рушниці застрелив двох судових приставів. Третьому вдалось утекти.

Судові пристави прийшли виселяти людей за рішенням суду. Чоловік витягнув рушницю і відкрив по них вогонь. Двоє приставів загинули на місці. Убитим було 35 та 36 років.

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Стрільцем виявився 61-річний чоловік

Як розповіли ЗМІ джерела у правоохоронних органах, чоловік сам повідомив поліцію про вбивство і здався правоохоронним органам. Медіа зазначають, стрільцем виявився 61-річний Вартан Кочіян. Він був засновником гаражного кооперативу "Гранж", якому належало кілька будівель. Суд виніс рішення про знесення його самобудів.

Чоловік не чинив опору при затриманні

Чоловік відмовився впустити приставів у будинок та й покидати помешкання теж не захотів. Вже через кілька хвилин він почав стріляти, повідомили джерела. При затримання стрілець опору не чинив.

Чоловіки загинули на місці / Фото Baza

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