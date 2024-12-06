Як повідомляють росЗМІ, причиною конфлікту стало те, що один з учнів школи "занадто голосно" включив музику, передає 24 Канал.

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Різанина у школі Краснодара

Зазначається, що, буцімто, інцидент трапився у школі номер 94 у селищі Російському.

Там один з учнів надто потужно включив свою блютуз-колонку, а другий цього не оцінив. Чи то йому музика не сподобалася, чи гучність –невідомо, але почалася сварка. Невдоволений вихопив ніж і почав завдавати ударів меломанові. Дісталося і тим, хто намагався розняти бійку.

Так, один зі школярів отримав поранення грудної клітки, живота та лівого стегна, у другої дитини порізана нога. Ще один учень має переламаний ніс і вибитий зуб. Пораненим – 13, 14 і 15 років.

Нападника затримали. Із ним працюють слідчі. Зокрема, він повинен пояснити, навіщо взагалі носить до школи ніж.

Під час події вчителі забарикадували всіх дітей, які на той момент були у класах з метою безпеки. У мережі пишуть, що учнів змусили писати контрольну роботу.

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До слова, у Челябінську 13-річний школяр напав на однокласників та вчительку із молотком і ножем.