Вперше за 7 років з федерального бюджету Росії витратить на оборону менше, ніж на економіку. А витрати на останнє будуть на 19% більшими, ніж до пандемії.

Такі дані повідомили у "РБК-Росія" з посиланням на пояснювальну записку до проєкту бюджету на наступні 3 роки Російської Федерації.

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Витрати бюджету на оборону вперше з 2014 року будуть меншими. Відтак, у 2021 році витрати на оборону становитимуть 3,11 трильйона рублів. А це менше, ніж витрати на національну економіку – їх буде 3,37 трильйона рублів.

Для порівняння, у 2014 році у РФ виділили:

на підтримку економіки – понад 3 трильйони рублів;

на оборону – 2,5 трильйони рублів.

Вже у 2021 році витрати на оборону скоротяться майже на 200 мільярдів рублів. У порівнянні з докризовим планом на 2021 рік у законі про бюджет витрати на національну оборону зменшаться на 120 мільярдів рублів.

Інші витрати

► Найбільше грошей у бюджеті РФ на 2021 році планують витратити на соціальну політику. На це планують виділити 5,8 трильйона рублів.

► Витрати на нацбезпеку складуть 2,47 трильйона рублів.

► На охорону здоров'я – 1,12 трильйона.

► На освіту планують витратити 1,06 трильйонів.