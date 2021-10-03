Таку заяву зробив заступник голови правління "Сбєрбанка Росії" Станіслав Кузнєцов у ефірі пропагандистської програми Володимира Соловйова. Україну у ній і взагалі назвали "державою – шахрайкою".

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"Столиця такого бізнесу – Дніпро"

Кузнецов показав фото з українських ЗМІ і розповів, що про шахрайські кол-центри неодноразово писали ЗМІ. Він сказав, що у день фіксують 3 – 7 тисяч дзвінків "із розводом" у день. Іноді буває і 10 тисяч дзвінків, частина з яких досягає своєї мети – виманювання грошей.

Працівники call-центру у шахрайський спосіб змушують клієнтів банків із Росії переказувати гроші на чужі рахунки. Я і мої колеги все-таки вважаємо, що столицею такого бізнесу сьогодні по праву є місто Дніпро,

– сказав Кузнєцов.

Кузнєцов заявив, що наприкінці минулого року експерти нарахували у Дніпрі близько тисячі кол-центрів. Наразі, за його словами, в місті діє близько 150.

Російські МВС і Центробанк фіксують зростання телефонного шахрайства, розповів Кузнєцов. За даними МВС, за 9 місяців цього року кількість таких випадків зросла на 15% у порівнянні з минулим роком, а за даними "Центробанку" Росії – на 30%.

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