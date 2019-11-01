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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      Росії буде необхідна українська труба, – Фурса про скандальний "Північний потік – 2"

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      Що для України означає "Північний потік – 2"?
      Що для України означає "Північний потік – 2"? / Колаж 24 каналу

      Данія дозволила будівництво "Північного потоку – 2". Це неприємний момент для України, але не смертельний. Данія виконала свою роль – як і 300 спартанців в Фермопілах, вони не мали на меті перемогти ворога, а затримати його.

      Про це у своєму відеоблозі "Фінансова грамотність" розповів економіст Сергій Фурса. Він сказав: "Вони його і затримали. Дали Україні час. Російські однаково б добудували свій "Північний потік – 2". Просто без дозволу Данії вони б будували його в обхід".

      До слова: Україна вимагає транзитного контракту з Росією на 10 років

      За його словами, ключове, що в результаті затримки, росіяни не встигнуть побудувати "Північний потік – 2" до кінця року.

      А значить 1 січня 2020 року їм буде необхідна українська труба. А значить їм необхідно легалізувати транзит через територію України. Для виконання своїх зобов'язань перед європейськими споживачами,
      – пояснив Фурса.

      Він додав: "І тепер, завдяки зусиллям маленької, але гордої Данії, Україна має перевагу на переговорах з "Газпромом", які він активно саботує".

      Дивіться повний випуск відеоблогу "Фінансова грамотність":

      Що відомо про "Північний потік – 2"? Це проєкт магістрального газопроводу з Росії в Німеччину. Газопровід будують не тільки для того, щоб поширити свій вплив у Європі, а й щоб обійти транзитні збори України. Послуги транзиту російського газу до ЄС щороку приносять Україні по 3 мільярдів доларів.

      Запуск газопроводу повинен був збігатися із закінченням чинного контракту на транзит газу через Україну – 31 грудня 2019 року. Його шлях починається у російському Виборзі, проходить дном Балтійського моря та пролягає між країнами Балтики, Фінляндією, Польщею, Швецією, Данією та нарешті закінчується у німецькому Ґрейсфальді.

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      Автор: Сергій Фурса
      Теги: Новини України Україна – Росія Новини Росії Північний потік-2 Газпром Нафтогаз Данія Фінанси
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