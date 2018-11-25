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      Росія направила у Керченську протоку винищувачі, – ЗМІ

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      Бойові літаки РФ над Керченською протокою
      Бойові літаки РФ над Керченською протокою / kerchinfo.com

      У зв'язку з рухом трьох українських кораблів до Керченської протоки на патрулювання району направлено кілька російських бойових літаків.

      Про це повідомляє "Інтрефакс" з посиланням на джерела.

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      "Для патрулювання підняті кілька бойових літаків, які базуються на півострові", - сказав співрозмовник агентства.

      Телеканал НТВ у своєму репортажі підтверджує, що "над Кримським мостом баражувала пара штурмовиків Су-25". Телеканал продемонстрував кадри прольоту російських літаків.

      Штурмові літаки РФ над Керчинською протокою: дивіться відео

      Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм

      Росія не забарилися з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя.

      Теги: Новини України Конфлікт в Азовському морі Україна – Росія Анексія Криму Новини політики авіація Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
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