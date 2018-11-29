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      Росії не був вигідний конфлікт на Азові, бо переможцем у цій ситуації є Україна, – опозиціонер

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      Агресивні дії Росії 25 листопада, коли вона атакувала в Азовському морі українські кораблі під час наближення до Керченської протоки, були не вигідними, адже видно, що переможцем у цьому конфлікті є Україна.

      Таку думку висловив екс-депутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов у прямому ефірі 24 каналу.

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      Пономарьов запевнив, що не вважає, що конфлікт у Азовському морі був спланований Росією, оскільки країні-агресору це не вигідно.

      Явним переможцем у цій ситуації є Україна, яка змогла заново консолідувати коаліцію західних країн проти Росії, знову поставити питання про анексію Криму у перші ряди міжнародних ЗМІ, підкреслити те, що там відбувається та показати агресію Росії. Тому безперечно Україна вийшла переможцем у цьому конфлікті,
      – заявив опозиціонер.

      За його словами, швидше за все, було відслідковано, як українські судна вийшли з порту в Одесі, тому можливо там були певні інформатори РФ, тому потрібно розуміти, що в Росії працює розвідка.

      "Але цей морський бій – прийняти рішення на рівні Путіна – навряд, бо я не розумію, для чого це йому взагалі могло знадобитися. Україні може знадобитися демонстрація того, що Росія порушує умови договору про статус Азовського моря – це зрозуміло, тому з нашого боку всі дії логічні. Але для чого Росії порушувати режим гібридної війни, який вона з великою зручністю використовувала для себе – не зрозуміло", – додав Пономарьов.

      Що сталося в Азовському морі та чому це отримало такий резонанс?25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.
      Росія не забарилася з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.
      Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила два українських судна.

      Теги: Новини Росії Конфлікт в Азовському морі Володимир Путін Новини України Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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