Росії потрібна війна, – МЗС

У Міністерстві закордонних справ наголошують на відсутності ознак виконання Росією мінських угод, оскільки в Донбасі гинуть українські військові.

Про це в Тwitter повідомила прес-секретар зовнішньополітичного відомства Мар'яна Беца.

"Ніяких ознак імплементації Мінська Росією. Росії необхідна війна. 45 обстрілів в окупованому Донбасі, троє українських військових поранені, один загинув", - написала вона.

No signs of Minsk implementation by Russia. Ru needs war. 45 attacks in occupied Donbas, 3 UA WIA, 1 UA KIA. RIP pic.twitter.com/T0O6na4FpL — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) April 18, 2018

Нагадаємо також, що в ніч на 17 квітня російські окупанти обстріляли із артилерійської системи калібру 152 мм житлові квартали у Зайцевому. Декілька будинків мирних мешканців були зруйновані.