Росії потрібна війна, – МЗС
У Міністерстві закордонних справ наголошують на відсутності ознак виконання Росією мінських угод, оскільки в Донбасі гинуть українські військові.
Про це в Тwitter повідомила прес-секретар зовнішньополітичного відомства Мар'яна Беца.
"Ніяких ознак імплементації Мінська Росією. Росії необхідна війна. 45 обстрілів в окупованому Донбасі, троє українських військових поранені, один загинув", - написала вона.
Нагадаємо також, що в ніч на 17 квітня російські окупанти обстріляли із артилерійської системи калібру 152 мм житлові квартали у Зайцевому. Декілька будинків мирних мешканців були зруйновані.
Джерело: 24 канал
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