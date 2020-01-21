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      Росії роздає свої паспорти дітям-сиротам на окупованих територіях: що про це відомо

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      У Довжанську дітям-сиротам видали російські паспорти / скріншот з відео

      Російська Федерація роздає паспорти вихованцям сім’ї опікунів та прийомних сімей в окупованих районах Донецької та Луганської області.

      Шість вихованців сім’ї опікунів та прийомних родин у Довжанську, що Луганщині, отримали паспорти РФ. Окрім того, у додаток до російських паспортів діти отримали ще й "документи" так званої "ЛНР". Про це повідомляє "Радіо свобода" з посиланням на підконтрольні Кремлю луганські ЗМІ.

      Дізнайтеся, скільки українців отримали російські паспорти у 2019 році

      За словами пропагандистів, "це важливий день у житті кожного з них", а самі ж діти – щасливі. Самі ж новоспечені громадяни РФ розповідають, що "гідні бути громадянами Росії".

      Експертка з прав дитини, ексфахівчиня з усиновлення офісу Уповноваженого президента з прав дитини Людмила Волинець, Україна поки не може цьому протистояти. Наразі не існує жодної процедури, щоб діти змогли замінити такі "паспорти" на українські документи.

      Що відомо про видачу російських паспортів на Донбасі

      Навесні 2019 року президент Росії Володимир Путін схвалив указ про спрощену процедуру видачі російських паспортів українцям з окупованої Донеччини та Луганщини, а згодом – і для мешканців усього Донбасу.

      Згодом Путін підписав ще один схожий указ – про спрощений порядок отримання російського паспорта для українців з окупованого Криму.

      У Росії заявили, що майже 200 тисяч жителів окупованого Донбасу отримали російське громадянство в спрощеному порядку у 2019 році.

      Україна та інші цивілізовані країни не визнають такі російські паспорти.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Російські паспорти на Донбасі Окуповані території Проросійські бойовики Новини Росії Війна на Донбасі
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