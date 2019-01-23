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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НЕГОДА В УКРАЇНІ КІР ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НЕГОДА В УКРАЇНІ КІР ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Російська академія наук залишила патріарха Кирила з носом – звання професора йому не дадуть

      1211 Читать новость на русском
      Патріарх Кирило
      Патріарх Кирило / news.church.ua

      Російська академія наук спростувала інформацію про те, що предстоятелю Російської православної церкви Кирилу нададуть звання почесного професора.

      Про це йдеться у повідомленні президіуму Російської академії наук (РАН). 

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      Раніше 24 канал повідомляв, що 22 січня під час засідання президії РАН мала відбутися церемонія вручення відповідного диплому КирилуРечниця академії наук Світлана Попова тоді зазначила, що Кирило не один раз брав участь у зйомках науково-популярних програм, а також знав Петра Капицю – лауреата Нобелівської премії з фізики 1978 року.

      Проте пізніше у прес-службі академії наук заявили, що вручать цей диплом предстоятелю РПЦ "іншим разом", а також зазначили, що за присвоєння звання професора Кирилу ще мають проголосувати члени президії.

      Далі ж у РАН взагалі назвали інформацію про присвоєння звання професора патріарху Кирилу помилковою.

      Президія Російської академії наук повідомляє, що анонс засідання президії РАН, оголошений апаратом РАН і розісланий прес-службою РАН 18 січня, містив неправдиву інформацію про присвоєння звання "Почесний професор РАН" святішому патріарху Московському і всієї Русі Кирилу,
      – заначили у повідомленні. 

      В Академії вибачились перед патріархом і всиловили сподівання на подальшу співпрацю. 

      Теги: Новини Росії РПЦ Патріарх Кирил
      Джерело: 24 Канал
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