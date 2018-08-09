Російська актриса Марія Сімдянкіна впала в кому. 32-річна артистка перебуває у важкому стані.

Про це повідомила її подруга, актриса Олена Ксенофонтова.

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За словами Ксенофонтової, Марія більше двох років бореться за своє життя.

"Незліченна кількість операцій, коми, помилки лікарів, байдужість", – написала вона в Instagram.

"Три дні тому Машин організм відмовився працювати самостійно. Відмовило серце, легені, нирки ... Життя підтримується апаратами. Вона в комі", – розповіла вона Ксенофонтова.

За її словами, лікарі хотіли відключити актрису від апаратів життєзабезпечення, але Сімдянкіна почала самостійно дихати.

Хто така Марія Сімдянкіна? У кіно і серіалах Сімдянкіна грала в основному в епізодичних ролях – "Колишніх не буває", "Маргоша", "Кулагін і партнери", "Повернення Мухтара", "Щасливі разом".

Кадр із серіалу "Щасливі разом"