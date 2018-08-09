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Російська актриса Марія Сімдянкіна впала в кому

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Марія Сімдянкіна у важкому стані
Марія Сімдянкіна у важкому стані / bimru.ru

Російська актриса Марія Сімдянкіна впала в кому. 32-річна артистка перебуває у важкому стані.

Про це повідомила її подруга, актриса Олена Ксенофонтова.

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За словами Ксенофонтової, Марія більше двох років бореться за своє життя.

"Незліченна кількість операцій, коми, помилки лікарів, байдужість", – написала вона в Instagram.

 

Это Маша. Маша Симдянкина. Актриса, хореограф, друг. Она больше двух лет борется за свою жизнь. Зубами вырывает ее из лап смерти. Бесчисленное количество операций, комы, ошибки врачей, равнодушие... Всё это составляло ее жизнь на протяжении последних двух лет. Я не хочу называть диагнозы... Они тяжелейшие. Будучи свидетелем этой борьбы, я теперь с уверенностью могу сказать, что ад на земле существует. То, что пришлось пройти этому человечку, не дай Бог, пройти кому-нибудь еще.. Но сейчас не об этом. Три дня назад Машин организм отказался работать самостоятельно. Отказало сердце, легкие, почки... Жизнь поддерживается аппаратами. Она в коме. Сегодня врачи сказали, что смысла больше нет, и нужно отключать. Потому что всё. Мы с Машиной мамой верить в это отказываемся. И зовем ее вернуться. Однажды у нас уже получилось. У нас есть время до 8:00 утра. Потом отключат. Помогите - помолитесь за Машу. Пусть Господь услышит!

Допис, поширений Елена Ксенофонтова (@elena_ksenofontova_official)

"Три дні тому Машин організм відмовився працювати самостійно. Відмовило серце, легені, нирки ... Життя підтримується апаратами. Вона в комі", – розповіла вона Ксенофонтова.

За її словами, лікарі хотіли відключити актрису від апаратів життєзабезпечення, але Сімдянкіна почала самостійно дихати.

Хто така Марія Сімдянкіна? У кіно і серіалах Сімдянкіна грала в основному в епізодичних ролях – "Колишніх не буває", "Маргоша", "Кулагін і партнери", "Повернення Мухтара", "Щасливі разом".

Кадр із серіалу "Щасливі разом"

Теги: Новини Росії LifeStyle Кіно
Джерело: 24 Канал
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