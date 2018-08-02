Російська біатлоністка розповіла, чому вирішила виступати за Україну

Три російські біатлоністки продовжать свою кар'єру виступами за збірну України. Катерина Бех, Анастасія Рассказова і Оксана Москаленко переїхали до Києва разом зі своїм тренером Іллею Лопуховим.

Одна з біатлоністок, Анастасія Рассказова, зізналася, що вирішила виступати за збірну України в надії домогтися кращих спортивних результатів.

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Я з Москви, але вирішила переїхати в Україну і виступати тепер за неї. Біатлоном займаюся вже п'ятий рік, перейшли разом з тренером і двома дівчатками. Я чемпіон Росії, в Спартакіаді брала участь, їздила на чемпіонат світу, виступала на Кубку IBU, хотіла б ще виступити на Кубку IBU, але в цьому році вже не вийде, бо у мене карантин два роки. Чекатимуть жіночі Кубки IBU і чемпіонат світу. Сподіваємося, що покажемо себе там, – сказала Рассказова в інтерв'ю для групи Вконтакті.

Нагадаємо, що президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак розповів, що спочатку росіянки повинні були стати білоруськими спортсменками, проте в сусідній країні у них не склалося.

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