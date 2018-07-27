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"Російська чортівня": як у тундрі на півночі Якутії на кілька годин зникло сонце

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Темрява в Якутії
Темрява в Якутії / newizv.ru

Набагато північніше, в російському Сибірі, ​​на днях творилася якась чортівня. У безкрайньої тундрі на півночі Якутії на кілька годин зникло сонце. Очевидці розповіли, що тьма настала посеред дня і зовсім раптово.

Про це у своєму відеоблозі "Безумный мир" розповів Іван Яковина.

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Він зазначив, що народ від такої темряви почав панікувати, тому що ніхто не розумів, що відбувається. Але через три години сонце і світло повернулися. Люди почали будувати припущення, що це взагалі було. Сонячне затемнення відразу відмітається. Воно триває набагато менше, та й просто астрономічно його там бути в цей час не могло.

Це було вранці о 11 годині, в будинку стояла непроглядна темрява. Без електрики нічого не було видно. Все ходили з ліхтариками. Вітру не було. Перебувати на вулиці було неможливо, давило,
– розповідають очевидці.

Яковина додав, що друга версія – пилова буря. У пустельних районах або порівняно недалеко від них сонце часом закривають пил і пісок, підняті ураганами і смерчами з землі. Але такі випадки супроводжуються сильним вітром, все-таки це пилова буря, а не запорошений штиль.

"В Якутії ж все підкреслюють: вітру не було. Стояла мертва тьма і тиша. Навіть птахи не щебетали. До речі, потім жителі виявили безліч мертвих птахів. Вони це затемнення не пережили. Зараз зразки тканин пернатих збирають вчені – хочуть з'ясувати, що саме їх вбило", – розповів журналіст.


Жителі виявили безліч мертвих птахів

У мережі, звичайно, з'явилися конспірологічні теорії. Звучало багато. Від випробувань нової зброї і вибухів в космосі до висадження інопланетян, і навіть початку кінця світу! Тим більше, що за часом ця подія майже збіглася з п'ятничним повним місячним затемненням.

Відео темряви в Якутії

"Я думаю, що винні лісові пожежі, точніше, дим від них. Але і ця версія так собі, якщо чесно: їх там зараз не дуже багато, ліс горить далеко, та й звичайний дим такі спецефекти ніколи не викликає. Крім того, знову ж таки, вітер потрібен, щоб пригнати дим туди. Складно, загалом, сказати, що це було", – підсумував Яковина.

Поки всі гадають, природа не втомлюється дивувати жителів півночі. Майже відразу після історії зі зникненням сонця там сфотографували дуже дивну хмару. Такі хмари іноді з'являються в тропіках і екваторіальній зоні, але ось в тундрі – це дуже рідкісне явище.

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"Не знаю, чи бачили там щось подібне раніше. Думаю, що особисто я такого ніде ніколи не бачив. Зараз залишається сподіватися, що вчені все-таки з'ясують, що це за чудеса в Якутії творяться. Але поки що треба визнати, що в цікаві ми з вами часи живемо", – наголосив журналіст.

Відео повного випуску відеоблогу Івана Яковини "Безумный мир" за 27 липня 2018

 

Теги: Новини України Новини Росії Стихійні лиха
Джерело: 24 канал
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