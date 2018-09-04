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Російська "майстерність": назвали причину витоку повітря на МКС

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МКС
МКС / Фото з вільних джерел

Падіння тиску всередині Міжнародної космічної станції зафіксували 30 серпня. За даними джерел, проблема виникла через необачність одного із співробітників під час виробництва космічного корабля "Союз МС-09". Також повідомляється, що особистість неуважного працівника вже встановлена.

Про це повідомляють "РИА Новости".

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Причиною розгерметизації космічного корабля "Союз МС-09", пристикованого до МКС, стала помилка при виробництві, а саме просвердлений отвір у внутрішньому корпусі.

Агентство із посиланням на власні джерела повідомило, що співробітник, який допустив помилку, заклав отвір спеціальним клеєм. З цієї причини його не вдалося виявити під час перевірки космічного корабля на герметичність перед запуском. Після того як клей підсох, отвір відкрився. Також повідомляється, що відповідального за недбалість при виготовленні корабля вже встановили.

Мікротріщина в космічному кораблі
Мікротріщина в космічному кораблі "Союз МС-09"

Відзначимо, що падіння тиску повітря всередині МКС зафіксували 30 серпня. За попередньою версією, розгерметизація відбулася після попадання метеорита.

Натомість на офіційному сайті NASA повідомляється, що втрату тиску виявили диспетчери центрів управління в Х'юстоні та Королеві, на той час члени екіпажу спали. Огляд показав, що отвір діаметром близько 2 міліметрів знаходиться в російському сегменті станції.

Що таке МКС? Це космічна станція на орбіті Землі, створена для наукових досліджень у космосі. МКС стала спільним проектом між NASA і Роcкосмосом. Для виконання різноманітних робіт астронавти періодично здійснюють виходи у відкритий космос. Станом на травень 2017 року на рахунку членів МКС 200 виходів у космос загальною тривалістю 1247 годин і 55 хвилин.

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Теги: Техно Новини Росії Космос МКС NASA
Джерело: 24 Канал
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