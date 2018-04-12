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Російська мова досі залишається регіональною на Миколаївщині: депутати провалили голосування

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У Миколаєві облрада не змогла забрати у російської мови статус регіональної
У Миколаєві облрада не змогла забрати у російської мови статус регіональної / Соцмережі

12 квітня під час сесії Миколаївської обласної ради місцеві депутати так і не змогли ухвалити рішення щодо регіонального статусу російської мови, оскільки забракло голосів, щоб його забрати.

Про це повідомляє інформаційна агенція Укрінформ.

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Зазначається, що на сесію було винесено проект рішення про скасування рішення облради від 7 вересня 2012 року №4, за яким російська мова отримала статус регіональної у Миколаївській області.

"За це питання проголосували 23 депутати замість 33 необхідних. Отож рішення не прийнято", – заявила голова облради Вікторія Москаленко.

Додамо, що 19 депутатів, присутніх на сесії, взагалі не голосували.

Нагадаємо, наприкінці лютого Конституційний суд України визнав неконституційним закон про "Про основи державної мовної політики", за яким російська мова в деяких регіонах могла отримати статус регіональної.

Що таке закон про регіональні мови? Його авторами були депутати від "Партії регіонів" Сергій Ківалов і Вадим Колесніченко. В липні 2012 року цей закон ухвалила Верховна Рада, а набув він чинності 10 серпня 2012 року. Документ, зокрема, передбачав можливість офіційної двомовності в регіонах, де чисельність нацменшин перевищує 10%.

Підтримку цьому мовному закону висловили у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Одеській, Херсонській, Харківській і Миколаївській областях. Крім того, російську мову підтримали в 9 містах: Ізмаїлі, Одесі, Севастополі, Харкові, Миколаєві, Херсоні, в Ялті, Луганську та в Красному Лучі.

24 лютого 2014 року Верховна Рада проголосувала за скасування цього закону, однак тоді виконувач обов’язків голови Верховної Ради та президента Олександр Турчинов відмовився підписувати це рішення, оскільки російська пропаганда почала поширювати заяви про "утиски прав російськомовного населення в Криму".

Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Новини Миколаєва мовне питання Битва за мови
Джерело: 24 Канал
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