Російська омбудсвумен їде до Києва: стало відомо, кого планує відвідати

Уповноважена з прав людини РФ Тетяна Москалькова 26 червня здійснить візит до Києва.

Як інформує її прес-служба, про візит Москалькової було домовлено між президентами України та РФ.

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26 червня у СІЗО Києві вона має намір відвідати так званого "кримського дезертира" Одинцова.

Окрім нього, Москалькова планує зустріч з моряками російського судна "Норд", яких затримали на території України.

Наступним кроком планується паритетне відвідування інших громадян, що містяться в списках. Метою моніторингового візиту є всебічна оцінка дотримання прав громадян, зокрема умов і порядку їх утримання під вартою,

– йдеться у повідомленні на сайті прес-служби російського омбудсмена.

21 червня Президент України Петро Порошенко зняв заборону на в’їзд в Україну російському омбудсмену Тетяні Москальковій.



Напередодні уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова провела зустріч зі своєю російською колегою. Щоправда, жодних результатів вона не принесла, оскільки за понад тиждень перебування у РФ Денісовій не вдалось зустрітись із жодних з українських в'язнів, яких незаконно утримують у Росії.